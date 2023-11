Verucchio inaugura le “Aiuole Gentili” dipinte di viola nella Giornata della Gentilezza

Nella Giornata Internazionale della Gentilezza, Verucchio che dal 2020 è il primo Comune Gentile dell’Emilia Romagna inaugura il progetto “Aiuole Gentili” attuando il regolamento “Quello che serve”, che consente di occuparsi di porzioni di paese, e consegna ai Ci.Vi.Vo. la prima aiuola ridipinta di viola

Un’aiuola piantumata e colorata simbolicamente di viola per tenere a battesimo un progetto di “cittadinanza attiva” nella Giornata Internazionale della Gentilezza.

Dal 2000 in Italia il 13 novembre è appunto il giorno dell’anno dedicato alla gentilezza.

Verucchio, che nel 2020 è stato riconosciuto primo “Comune Gentile” dell’Emilia Romagna, lo celebra con la consegna “in adozione” di un angolo del suo territorio, un’aiuola come detto, a un gruppo di Ci.Vi.Vo che se ne prenderà cura nell’ambito del regolamento comunale denominato “Quello che serve”.

“Dopo la proclamazione online in tempi di Covid, nel 2021 abbiamo ospitato un appuntamento con Daniel Lumera (l’ideatore del Movimento Italia Gentile e della rete dei Comuni Gentili) e da lì in avanti abbiamo organizzato una serie di iniziative e azioni sulla gentilezza. Nel 2022, sempre il 13 novembre, abbiamo inaugurato il Giardino Gentile al Monte Ugone, creato una pagina Facebook dedicata, nonché un calendario di appuntamenti mensili dedicati ai pilastri del benessere: alimentazione, movimento fisico, buone pratiche…” rivela la sindaca Stefania Sabba, spiegando: “In consiglio comunale, a seguito di un percorso partecipato con la cittadinanza, abbiamo approvato il regolamento denominato “Quello che serve” che dà la possibilità ai cittadini di prendersi cura di piccole porzioni di territorio. Grazie ad esso, lanciamo in questa occasione “Le aiuole gentili”, contraddistinte dal colore viola individuato a livello nazionale come il colore della gentilezza perché nasce dall’unione fra il blu, che rappresenta la profondità e il rosso che rappresenta la concretezza. Un ringraziamento speciale ai Ci.Vi.Vo per l’ennesimo esempio di amore per il proprio paese, alla consigliera Federica Neri, referente del percorso partecipato, e a Sabrina Rossi, coordinatrice del progetto Verucchio Gentile, presenti all’inaugurazione”.

Tutti i cittadini e le associazioni o i gruppi informali che vorranno quindi prendersi cura di un angolo del proprio paese potranno rivolgersi al Comune (ufficio segreteria, 0541-673939) per avere ogni informazione sul come poter sottoscrivere una “proposta di patto” sulla gestione partecipata delle aree pubbliche. Seguendo l’esempio degli stessi Ci.Vi.Vo, che hanno adottato la prima aiuola all’incrocio fra via Di Vittorio e via Di Mezzo ricevendola in consegna questa mattina e che si occuperanno poi del coordinamento dell’intero progetto per i cittadini che vorranno aderire.

Comune di Verucchio