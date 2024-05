Verucchio. Incidente tra auto e bus sulla Marecchiese: nessun ferito ma notevoli disagi ai passeggeri del mezzo pubblico

Incidente tra un’auto Mercedes Classe-A Vaneo e un autobus di linea 160 di Start Romagna sulla strada Marecchiese, vicino al distributore di benzina Esso di Villa Verucchio. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 6 maggio) intorno alle 14:00. Per fortuna non ci sono stati feriti. I pendolari, tra cui molti studenti, hanno subito notevoli disagi, dovendo aspettare il prossimo bus a causa dell’orario di punta e della frequenza continua dei mezzi Start. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la circolazione stradale ancora rallentata a causa dell’accaduto.