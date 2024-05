Verucchio. Questa sera una Santa Messa in suffragio per la 25enne Michela Lazzaretti, deceduta in un tragico incidente stradale

Questa sera, martedì 21 maggio alle ore 19.30, presso il Convento Santa Croce dell’Ordine Frati Minori di Verucchio, si terrà una Santa Messa in suffragio per Michela Lazzaretti. Al momento non è stata ancora comunicata la data dei funerali.

La giovane di 25 anni è deceduta in un tragico incidente stradale sabato sera (18 maggio) nel Comune di Savignano sul Rubicone. Michela era la figlia minore di Giancarlo Lazzaretti, candidato sindaco a Verucchio della lista civica 3V (Verucchio Villa Verucchio). Il veicolo su cui viaggiava con un’amica ha perso il controllo dopo una doppia curva, finendo nel fiume Rubicone. L’amica, residente a San Marino, è riuscita a salvarsi sganciando la cintura di sicurezza, mentre Michela è rimasta intrappolata in auto sotto l’acqua.

Michela Lazzaretti lavorava come commessa e viveva a Verucchio, dove era molto conosciuta e stimata da tutti. In segno di lutto, Matteo Angelini, consigliere comunale del Movimento 3V a Rimini, ha proposto di sospendere la campagna elettorale almeno fino alla data dei funerali. Tutti gli schieramenti politici hanno raccolto l’appello, esprimendo le loro condoglianze alla famiglia del candidato sindaco in questo momento di profondo dolore.