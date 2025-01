Verucchio: sabato 18 gennaio al Teatro Pazzini in scena la Dusk E-B@nd con “A Genesis tribute -The very best of Genesis”

A GENESIS TRIBUTE

Verucchio, 17 gennaio 2025 – Il nuovo anno al Teatro Pazzini comincia con una serata dedicata alla musica: sabato 18 gennaio (ore 21:15) sale sul palco di Verucchio la Dusk E-B@nd con A Genesis tribute -The very best of Genesis.

La band: Graziano Agostini – voce e percussioni, Carlo Vianelli – tastiere e cori, Paolo Bonori – basso, chitarra 12 corde, basso a pedali, Franco Pivato – chitarre elettriche ed acustiche, cori

e Sandro Stellin – batteria e percussioni

La Dusk E-B@nd nasce nel 2002. Piu’ di 100 concerti suonati in ogni parte d’Italia, fra cui uno con la partecipazione di Rachel Z (ex tastierista di Peter Gabriel) e uno assieme a Le Orme, hanno contribuito ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento del gruppo presso l’ambiente della musica prog. Nel contempo il gruppo ha realizzato musicalmente, visivamente e coreograficamente l’intero spettacolo portato sulle scene dai GENESIS nel 1974 e 1975 ??? ???? ???? ???? ?? ????????. La corretta trasposizione delle partiture, la fedelta’ dei suoni, la proiezione delle diapositive originali e i costumi rendono lo spettacolo assolutamente credibile. Risultati ottenuti grazie a grande impegno e all’esperienza dei singoli componenti accumulata nel campo musicale da piu’ di 40 anni.

Il repertorio che verrà proposto in occasione del concerto, sarà perfettamente bilanciato fra i brani del periodo Peter Gabriel e quelli post uscita Gabriel quando la Band Inglese è passata sotto la ”gestione” di Phil Collins.

BIGLIETTERIA

Prezzi calmierati con riduzione speciale di 2 euro sul bigliettointero over 65, soci Arci e youngERcard.

INGRESSO: intero € 15; ridotto € 13; riduzione speciale under 30 anni € 10

Per informazioni e prenotazioni tel. 320 5769769

Prevendita online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio

www.fratelliditaglia/teatropazziniverucchio

facebook: Teatro Eugenio Pazzini Verucchio

instagram: Teatro Pazzini Verucchio

Teatro Pazzini Verucchio via S. Francesco n. 12 Verucchio (Rimini)

