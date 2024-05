Verucchio. Violento incidente stradale a Ventoso: ragazza 21enne sammarinese in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena

Ieri pomeriggio a Ventoso, sulla strada provinciale 32, una ragazza sammarinese di 21 anni ha perso il controllo della sua moto motard e ha sbattuto contro un cartello stradale, andando in arresto cardiaco. Fortunatamente, un’anestesista fuori servizio ha praticato il massaggio cardiaco per 15 minuti, riattivando il cuore della giovane. I soccorsi sono stati attivati e la ragazza è stata portata in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena in gravissime condizioni, dove attualmente è ricoverata in terapia intensiva.