Veti e voti … di Sergio Pizzolante

Pensavo che sarebbe bastato astenersi dal fare politica a Riccione per non provare disgusto per la passione della mia vita.

Pensavo la politica non potesse andare più in basso di così.

Dove bastano un po’ di chiacchiere nel viale principale o nei quattro bar in centro o su qualche gruppo Facebook, per distruggere la reputazione di ognuno.

E invece no. No.

Conte mette il veto su Calenda e Renzi. Dopo lo “straordinario” risultato in Abruzzo Conte mette veti. Calenda, che in Abruzzo si era alleato con Conte dopo aver messo il veto su Conte a Roma, per ripicca, si dice disgustato del veto di Conte e va col Centro Destra, dove ritrova Renzi, sul quale mette ogni veto per una lista comune alle europee.

Calenda che era il più corteggiato a sinistra, dopo Conte, diventa, sui social e sui giornali e sui Talk a trazione Pd, di colpo, impresentabile.

Per poi magari ripresentarlo alla bisogna.