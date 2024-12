Viabilità, trasporti e ordinanze in occasione del Capodanno di Rimini

In occasione degli eventi in programma per il Capodanno più lungo del mondo nelle piazze e negli spazi culturali del centro storico, il Comune di Rimini ha predisposto uno specifico piano della viabilità, il potenziamento del trasporto pubblico locale, limitazioni sulla vendita di prodotti in contenitori di vetro e il potenziamento dei dispositivi di sicurezza in centro storico. Ecco tutte le indicazioni:

Come raggiungere la festa: le modifiche alla viabilità e i parcheggi in centro storico

La viabilità non subirà variazioni sostanziali, dato che gli eventi si svolgono in zone per lo più già pedonalizzate (area Ztl) ma, in considerazione dei tre giorni in cui si svolgeranno gli eventi del Capodanno, interesseranno più giornate.

Giornate del 29 e 30 dicembre:

Per le giornate del 29 e 30 dicembre è previsto il divieto di sosta, dalle ore 16.00 del 29 dicembre alle ore 01 del 30 dicembre e dalle ore 16.00 del 30 dicembre alle ore 01.00 del 31 dicembre, su via D’Azeglio e su via Di Duccio.

È inoltre prevista la chiusura totale temporanea al traffico veicolare dell’area ricompresa nel perimetro formato dalle vie/piazze di seguito indicate, con divieto di transito anche per i velocipedi e i monopattini anche condotti a mano:

– Piazza Malatesta;

– Arena Francesca da Rimini;

– Via Sigismondo, da Via Cairoli al Piazza Cavour;

– Via D’Azeglio, nel tratto dalla Via Circonvallazione Occidentale alla Piazza Malatesta;

– Via Verdi;

– Piazza Cavour;

Giornate del 31 dicembre e 1 gennaio:

Per la giornata del 31 dicembre è invece previsto il divieto di sosta, dalle ore 07.00 del 31 dicembre alle ore 06.00 del 01 gennaio, per le vie:

– Piazza Malatesta;

– Via Bonsi, nel tratto da Via Isotta alla Via Bastioni Occidentali;

– Piazza Ferrari, nel tratto antistante la sede della banca Credit Agricole, per tutti gli stalli di sosta;

– Via Sigismondo, da Via Soardi alla Piazza Cavour;

– Via Cairoli, dalla Via Sismondo alla Via Bonsi;

– Via Bastioni Occidentali, nel tratto dalla Via Bonsi alla Via Retta;

– Via Di Duccio;

I divieti di sosta cominceranno invece dalle 16.00 per le vie:

– Via D’Azeglio;

– Piazza Ferrari;

– Via Tempio Malatesiano;

– Via Giordano Bruno;

– Via Cairoli, nel tratto dalla Via Sigismondo alla Via Bonsi;

– Corso d’Augusto, nel tratto dalla Via Circonvallazione Occidentale alla Via Verdi.

È inoltre disposta la chiusura totale al traffico veicolare, dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 06.00 del 01 gennaio, nel perimetro formato dalle vie/piazze di seguito indicate, con divieto di transito anche per i velocipedi e i monopattini anche condotti a mano:

– Piazza Malatesta, intera Piazza;

– Arena Francesca da Rimini, intera area;

– Via Sigismondo, da Via Cairoli al Piazza Cavour;

– Via D’Azeglio, nel tratto dalla Via Circonvallazione Occidentale alla Piazza Malatesta;

– Via Verdi, intera via;

– Corso D’Augusto, da Via G. Bruno/Cairoli a Via Verdi;

– Via Gambalunga, nel tratto dal Corso d’Augusto alla Via Tempio Malatestiano;

Parcheggi

Il 29, 30 e 31 dicembre i parcheggi comunali come il Tiberio, il parcheggio Scarpetti e gli stalli blu in zona A e B sono gratuiti dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 del giorno successivo. In centro storico sono aperti, a pagamento, anche il parcheggio Italo Flori (zona castello) e i parcheggi nei pressi della stazione ferroviaria, tra cui il parcheggio di via Roma accanto al cinema Settebello.

Otto varchi per accedere alle feste in sicurezza

Per garantire la massima sicurezza sono stati predisposti nelle aree degli eventi otto varchi di accesso pedonale presidiati in:

• Piazza Malatesta verso Bastioni

• Piazza Malatesta verso via Valturio

• Via D’Azeglio angolo via Beccari

• Via Verdi angolo Piazzetta San Martino

• Corso d’Augusto angolo via Giovanni XXIII

• Via Gambalunga incrocio via Tempo Malatestiano

• Corso d’Augusto incrocio Giordano Bruno/Cairoli

• Via Sigismondo incrocio via Cairoli

Speciale Capodanno, il trenino gratuito e le modifiche del servizio di trasporto pubblico

Per permettere di raggiungere comodamente gli eventi del Capodanno senza utilizzare i propri automezzi, il comune di Rimini ha predisposto un piano di potenziamento del trasporto pubblico.

Trenino turistico gratuito nell’orario serale:

I trenini di “C’entro Facile”, nelle serate del 29, 30 e 31 dicembre, effettueranno un servizio gratuito che andrà a potenziare il trasporto pubblico serale per collegare il centro storico a Marina Centro e viceversa.

Per le tre serate saranno a disposizione due trenini che faranno la spola tra viale Vespucci (fermate dei bus, dal bar Pascucci a Piazza Tripoli) e il parcheggio di Piazza Gramsci in centro storico, con corse effettuate ogni 15’ circa. In particolare, il servizio sarà in funzione:

domenica 29 e lunedì 30 dicembre: dalle ore 21.00 alle ore 00.30

martedì 31 dicembre: dalle ore 21.00 alle ore 03.00

Trasporto pubblico locale

La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornirà un servizio notturno e gratuito dalle ore 20 per permettere di spostarsi comodamente e raggiungere il centro storico fino a notte inoltrata.

Il servizio speciale aggiuntivo di Capodanno prevede:

LINEA 4

Sulla linea il servizio sarà prolungato e potenziato, gratuito dalle ore 20 con corse ogni 45 minuti – Ultima corsa in partenza da Rimini per San Mauro Mare alle ore 3.30, ultima corsa da San Mauro Mare per Rimini alle ore 02:05

METROMARE

Il servizio sarà prolungato e potenziato, dalle ore 20 servizio gratuito con corse ogni 15 minuti – Ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 3.30, ultima corsa in partenza da Riccione alle ore 3.26

LINEA 11

La linea 11 serale sarà attiva e gratuita dalle ore 20, con corse ogni 25 minuti, dalle 20.25 alle 03.40. – Ultima corsa da Rimini per Riccione alle ore 03.05. Ultima corsa da Riccione per Rimini alle ore 03.40.

La linea 11 sarà potenziata alla sera anche nelle giornate del 29 e 30 dicembre (servizio a pagamento), con corse ogni 25 minuti dalle 20:25 alle 01:35. Ultima corsa da Rimini per Riccione alle ore 01:00; ultima corsa da Riccione per Rimini alle ore 01:35

1° gennaio 2025 il trasporto pubblico effettua l’orario dei giorni festivi con inizio del servizio alle ore 7:00. Orari consultabili alle fermate del bus e sul sito www.startromagna.it

Divieto distribuzione di contenitori di vetro in tutte le zone degli eventi dal 29 al 31 dicembre

Come di consueto, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, è previsto anche il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri e confezioni di vetro. Anche in questo caso, in considerazione dei tre giorni in cui si svolgeranno gli eventi del Capodanno, le limitazioni riguarderanno più giornate. Il divieto sarà vigente dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nelle giornate di domenica 29 dicembre e lunedì 30 dicembre e dalle ore 18,00 di martedì 31 dicembre 2024 sino alle ore 06,00 di mercoledì 1° gennaio 2025.

Oltre la vendita, è fatto in generale divieto, durante gli orari di svolgimento degli eventi, di accedere con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro alle aree interessate dai festeggiamenti.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o nelle lattine e di somministrare o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l’occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

Il 31 dicembre la musica continua fino alle 3.00

Il 31 dicembre è consentito, in occasione del festeggiamento del Capodanno, l’esercizio dell’attività di intrattenimento musicale sino alle ore 3,00 di notte del 1° gennaio 2025, ad esclusione dei locali da ballo in possesso di Licenza di Pubblico Spettacolo.

Potenziate le misure di sicurezza in centro storico

In vista del Capodanno le misure stabilite dal tavolo del Cosp che si è riunito in Prefettura prevedono un potenziamento delle misure di sicurezza mediante l’attivazione dei pilomat esistenti e il posizionamento di manufatti in cemento (i cosiddetti ‘panettoni’) in alcune vie del centro storico.

Comune di Rimini