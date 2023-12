Viabilità, trasporti e ordinanze in occasione del Capodanno di Rimini

In occasione del Capodanno più lungo del mondo e del grande concerto in Piazzale Fellini con Biagio Antonacci, nella zona di Marina Centro, e dei Capodanni diffusi nelle piazze e negli spazi del centro storico, ci saranno limitazioni alla viabilità nelle aree interessate dagli eventi del 31 dicembre.

A Marina Centro, dalle ore 06.00 del 27 dicembre 2023 alle ore 20.00 del 3 gennaio 2024 chiusura totale temporanea al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta:

-per la carreggiata lato monte della Rotonda Lucio Battisti (rotonda Grand Hotel nel tratto antistante il parco Fellini);

-sul viale Colombo, nel tratto dalla rotonda Lucio Battisti alle vie Bianchi Alberto /Cappellini, con creazione del senso unico di marcia.

Inoltre, dalle ore 23.30 circa del 31 dicembre 2023 e fino a cessate esigenze, e comunque fino ad avvenuta riapertura al traffico disposta dall’Ufficiale di Polizia coordinatore dei servizi di viabilità, è disposta la CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE, “eccetto autorizzati” e mezzi del trasporto pubblico di linea, delle seguenti vie:

-PRINCIPE AMEDEO, nel tratto dai Viali Matteucci/Perseo ai Viali Beccadelli/Duca D’Aosta;

-BECCADELLI, nel tratto dal Viale Principe Amedeo al Viale Vespucci;

-DUCA D’AOSTA, nel tratto dal Viale Gioia al Viale Principe Amedeo;

-VESPUCCI, nel tratto dal Viale Mantegazza al Viale Beccadelli;

-Le vie sul Parco Fellini, via GIULIETTA MASINA, via LUCI DEL VARIETA’, e via ST. MAUR DE FOSSES

Per le iniziative diffuse del 31 dicembre in centro storico, zona per lo più già pedonalizzate (area ZTL), si precisa che limitazioni alla viabilità potranno interessare in particolare alcune aree:

-nel periodo dalle ore 17.30 del 31/12/2023 alle ore 06.00 del 01/01/2024 è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta sulla Via D’Azeglio, su ambo i lati, e sulla Piazza Ferrari, compresi gli stalli riservati ai veicoli a due ruote, mentre quelli riservati ai disabili NON dovranno essere interessati dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta.

-nel periodo dalle ore 20.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2024 è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare dell’area ricompresa nel perimetro formato dalle vie/piazze di seguito indicate, con divieto di transito anche per i velocipedi e i monopattini anche condotti a mano:

-l’intera area di piazza Malatesta e area Arena Francesca da Rimini;

-Via Sigismondo, da Via Cairoli a Piazza Cavour;

-Corso D’Augusto, da Via G. Bruno/Cairoli a Via Verdi;

-Via D’Azeglio, nel tratto dalle Vie A. Di Duccio/Beccari alla Piazza Malatesta;

-l’intera via Verdi

-Via Gambalunga nel tratto dal Corso d’Augusto a via Tempio Malatestiano

In tutte le vie, aree e piazze ricadenti nel perimetro indicato è istituito anche il divieto di sosta.

In generale nelle aree interessate dallo svolgimento degli eventi, i veicoli diretti e/o provenienti da autorimesse o simili interne ai fabbricati posti nelle vie interessate dalla chiusura totale temporanea al traffico veicolare, e non aventi altri accessi, potranno entrare o uscire dall’area preclusa alla circolazione, durante l’orario di svolgimento delle manifestazioni, solo ed esclusivamente previa autorizzazione del coordinatore dei servizi di viabilità ed unicamente lungo un percorso che non preveda presenza di strutture sulla sede stradale.

Per motivi di sicurezza le autorità competenti potranno comunque disporre ulteriori modifiche alla viabilità.

Domenica 31 dicembre i Parcheggi comunali in centro storico sono gratuiti. A pagamento sono aperti anche il parcheggio Italo Flori (nei pressi del castello), i parcheggi nei pressi della stazione ferroviaria e il parcheggio di via Roma accanto al cinema Settebello.

> Speciale Capodanno, gli orari del servizio pubblico

La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornirà un servizio notturno e gratuito dalle ore 20 per permettere di spostarsi comodamente e raggiungere il centro storico fino a notte inoltrata. Il servizio speciale aggiuntivo di Capodanno prevede:

LINEA 4

Sulla linea il servizio sarà prolungato e potenziato, gratuito dalle ore 20 con corse ogni 45 minuti – Ultima corsa in partenza da Rimini per San Mauro Mare alle ore 3.30

METROMARE

Il servizio sarà prolungato e potenziato, dalle ore 20 servizio gratuito con corse ogni 15 minuti – Ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 3.30, ultima corsa in partenza da Riccione alle ore 3.26

LINEA 11

La linea 11 serale sarà attiva e gratuita dalle ore 20, con corse ogni 25 minuti, dalle 20.25 alle 01.35. – Ultima corsa da Rimini per Riccione alle ore 01.00. Ultima corsa da Riccione per Rimini alle ore 01.35

Info: www.startromagna.it/news/rimini-orari-e-corse-speciali-capodanno-2024/

1° gennaio 2024 il trasporto pubblico effettua l’orario dei giorni festivi con inizio del servizio alle ore 7:00. Orari consultabili alle fermate del bus e sul sito www.startromagna.it

TRENINO TURISTICO GRATUITO

La notte del 31 dicembre, al termine del servizio C’entro Facile, che permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città durante le festività natalizie (attivo fino alle ore 20), i trenini di Rimini effettueranno un servizio che andrà a potenziare il trasporto pubblico serale per collegare il centro storico alla Marina, dove si svolge il concerto di Biagio Antonacci e viceversa. Dalle ore 21.00 alle ore 03.00 saranno a disposizione due trenini che faranno la spola tra Viale Vespucci (fermate dei bus, dal bar Pascucci a Piazza Tripoli) e il parcheggio di Piazza Gramsci in centro storico, con corse effettuate ogni 15’ circa.



> Divieto distribuzione di contenitori di vetro in tutte le zone degli eventi

Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 06.00 del 1° gennaio 2024, vige il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro e il divieto di accedere alle aree e ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni in centro storico con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro.

Inoltre, a Marina Centro i suddetti divieti sono istituiti nel Parco Fellini, luogo del concerto, e nel raggio di 250 mt dal perimetro compreso tra Piazzale Fellini, Rotonda del Grand Hotel e tratto di Lungomare Tintori compreso tra Via Beccadelli e Via Bianchi, dalle ore 17.00 di domenica 31 dicembre 2023 alle ore 06.00 di lunedì 1° gennaio 2024.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l’occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

Agli esercizi commerciali del centro storico è fatto divieto di posizionare all’esterno dei locali contenitori o qualsivoglia oggetto in vetro anche se correttamente conferiti negli appositi bidoni dalle ore 18.00 di domenica 31 dicembre 2023 fino alle ore 07.30 di lunedì 1° gennaio 2024.

Lo stesso divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in confezioni di vetro e di accesso alle aree e ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro, è previsto anche in occasione dell’evento Galactica NYE, il festival di musica elettronica, che si svolge nei padiglioni del Quartiere Fieristico di Rimini e che vede alle console tanti fuoriclasse della musica techno. Il divieto è in vigore dalle ore 18.00 di domenica 31 dicembre 2023 e sino alle ore 9.00 di lunedì 1° gennaio 2024, in un raggio di 500 metri dall’area parcheggi del complesso fieristico di Rimini.

E’ inoltre vietato esercitare l’attività di commercio ambulante itinerante di qualsiasi genere nel raggio di 500 metri dall’area parcheggi del complesso fieristico di Rimini dalle ore 12.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 09.00 del 1° gennaio 2024.

