Viabilità Valmarecchia: Piccioni risponde alle critiche del Comitato

Il consigliere delegato all’Urbanistica della Provincia di Rimini, Fabrizio Piccioni, ha replicato alle recenti accuse di disinteresse riguardo ai problemi di viabilità nella vallata, sollevate dal Comitato Valmarecchia Futura durante un incontro pubblico. Piccioni ha sottolineato come tali affermazioni possano generare confusione tra i cittadini, in merito alla questione del tracciato della Marecchiese nel Piano Territoriale di Attuazione e Variante (PTAV).

Secondo Piccioni, attualmente il nuovo percorso rappresenta solo un’ipotesi, e sarà ANAS a definire il tracciato e a allocare le risorse necessarie. Ha affermato che il lavoro preliminare consegnato alla società stradale dall’architetto Edoardo Pregher evidenzia la trasparenza del processo, e che il PTAV non può includere un tracciato non ancora esistente.

Il governo, attraverso il viceministro Galeazzo Bignami, ha espresso il proprio supporto per le future iniziative. Piccioni ha concluso la sua dichiarazione invitando a un approccio costruttivo, piuttosto che alla ricerca di capri espiatori in una situazione che richiede la collaborazione di enti competenti per garantire sicurezza e funzionalità alla strada.