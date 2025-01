Viaggio nella storia dei giocattoli antichi: visita speciale con Tonino Montanari. Domenica 2 febbraio alla Rocca Malatestiana di Verucchio

Verucchio. Domenica 2 febbraio alle ore 15, nella Sala Magna della Rocca Malatestiana di Verucchio, è in programma “Tonino e i suoi giocattoli”, una speciale visita guidata alla mostra di giocattoli antichi in compagnia di Tonino Montanari, appassionato collezionista e custode di questi preziosi oggetti.

Tonino Montanari, che ha dedicato una parte significativa della sua vita alla ricerca, raccolta e conservazione di questi affascinanti oggetti, accompagnerà i partecipanti in un viaggio emozionante alla scoperta della storia e dei segreti dei giocattoli antichi. Sarà l’occasione per esplorare come questi piccoli tesori, dal XIX secolo agli anni ’70 e ’80, abbiano riflesso le trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche di ogni epoca.

La visita guidata è inclusa nel biglietto di ingresso della Rocca Malatestiana.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca Malatestiana di Verucchio (biglietti d’ingresso).

Per informazioni e prenotazioni

0541 670280 | roccaverucchio@atlantide.net

