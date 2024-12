“Vibrazioni Titaniche Vol.2”: torna l’evento musicale dell’anno a San Marino, omaggio alla grandezza musicale. Domenica 8 dicembre ore 21.00

Domenica 8 dicembre, alle ore 21:00, la Sala Auditorium Little Tony (Via Ezio Balducci 1/B, Serravalle, San Marino) accoglierà “Vibrazioni Titaniche Vol.2”, il secondo capitolo di un evento che celebra il potere della musica come ponte tra generazioni, stili ed emozioni.

Non poteva esserci luogo più simbolico per ospitare questa serata di straordinaria energia creativa: la Sala Auditorium porta il nome di Little Tony, il leggendario artista sammarinese che ha conquistato la scena internazionale con il suo talento unico. Il vero “titano” della musica, che ha saputo portare il nome di San Marino oltre i confini nazionali, continua ad ispirare artisti e pubblico con la sua eredità artistica e culturale.

biglietti disponibili al costo di €13 su Consu Vivaticket e acquistabili in loco, l’evento promette di essere un appuntamento indimenticabile per gli amanti della musica.

Dopo il successo di Vibrazioni Titaniche Vol.1, un nuovo viaggio musicale

Dopo l’entusiasmo che ha accompagnato la prima edizione dello scorso 27 aprile, “Vibrazioni Titaniche Vol.2” torna per regalare nuove emozioni. Protagonista ancora una volta la San Marino Concert Band, diretta dal talentuoso M° Dino Gnassi, che guiderà il pubblico in una fusione unica tra generi ed epoche. Alla conduzione, il coinvolgente Marco Corona sarà la voce narrante di questa esperienza musicale immersiva.

Artisti di talento sul palco, ispirati dal mito di Little Tony

Il palco vedrà esibirsi una straordinaria selezione di artisti sammarinesi, veri eredi dello spirito musicale titanico che Little Tony incarna:

•Tania Cervellieri

•Labiuse

•Monica Sarti

•Kida

•Gynevra

•Micaela

•Paco Zafferani

•Why-XES

•Michael “Banner” D’Elia

•Thunder Brothers (Giordano Bruno Luisè e Stefano “Ciccio” Sammaritani)

Con il supporto visivo del fotografo ufficiale Simone Maria Fiorani, la serata sarà un tributo non solo alla musica, ma anche al potere dell’arte come motore di emozioni e ispirazione.

La Sala Auditorium Little Tony: un luogo simbolo di eccellenza

Ospitare l’evento nella Sala Auditorium Little Tony non è solo una scelta logistica, ma un omaggio al leggendario ambasciatore della musica sammarinese nel mondo. Questo spazio dedicato al grande artista richiama il suo spirito visionario e la sua energia, che ancora oggi ispirano ogni performer che calca il palco e ogni spettatore che si lascia trasportare dalla musica.

Info e Biglietti

•Quando: Domenica 8 dicembre 2024, ore 21:00

•Dove: Sala Auditorium Little Tony, Via Ezio Balducci 1/B, Serravalle (San Marino)

•Biglietti: €13

•Acquista in prevendita su Vivaticket

•Disponibili anche alla cassa del teatro il giorno dell’evento

•Contatti per informazioni: +39 335 7342830

Social Media e Comunicazione

