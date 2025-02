Vicenza, morta la bambina di 10 anni investita da Suv: automobilista era ubriaco

È morta all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dov’era ricoverata in gravissime condizioni, la bambina di 10 anni che domenica pomeriggio in centro a Creazzo (Vicenza) è stata investita da un Suv Hyundai guidato da un vicentino di 50 anni, risultato poi completamente ubriaco. La bambina, quando è stata travolta dall’auto, si trovava su un marciapiede insieme al padre, illeso, e al fratellino rimasto leggermente ferito a una mano. Con la morte della bambina, per il conducente del veicolo l’accusa della Procura di Vicenza diventa ora di omicidio stradale.

AdnKronos