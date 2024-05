Victor San Marino – Borgo San Donnino 3-2. Una perla di D’Este allo scadere regala i play-off al San Marino

La ripresa si apre con Deme in campo per l’ottimo Benvenuti fermato da un piccolo affaticamento muscolare. Il senegalese prova a colpire gia? al 1° minuto ma Piga para. La gara prosegue sullo stesso copione della prima frazione con il Victor piu? propositivo ma un po’ sciupone e il Borgo San Donnino a tentare di pungere in ripartenza. Due pericolosi svarioni difensivi dei sammarinesi hanno messo gli emiliani in condizione di portarsi avanti ma Calmi al 26’ calcia fuori sull’uscita di Pazzini ed al 27’ viene neutralizzato dall’uscita del portierone biancoazzurro che oggi raggiunge le 100 presenze in maglia Victor. Il San Marino insiste e trova nuovamente il vantaggio al 30’ con Bertolotti. Bella girata in area su cross dell’ottimo Sollaku. Passano solo due minuti e gli emiliani riagganciano il pareggio con gran colpo di testa Bongiorni su cross di Abelli. Il Victor non ci sta, vuole i tre punti e si getta in avanti con Deme che crea lo scompiglio sulla destra ed al 38’ impegna in una grande parata Piga. Minuto 43, Deme si invola serve dentro Haruna che in scivolata riesce a mettere il pallone al centro per D’Este che anticipa tutti e mette in porta il definitivo vantaggio dei sammarinesi. 13° centro stagionale per il n. 96. La partita si chiude dopo 5 minuti di recupero con la vittoria dei padroni di casa che centrano il terzo posto a pari merito con il Corticella che affronteranno nel primo turno dei play-off. La differenza reti concedere il vantaggio del campo ai bolognesi. Sconfitta amara per il Borgo San Donnino che per la combinazione dei risultati degli altri campi retrocede in Eccellenza insieme a Pistoiese, Mezzolara e Certaldo.