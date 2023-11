Victor San Marino. Lombardi: “A San Mauro bei ricordi, ora vogliamo ottenere il massimo”

Domenica pomeriggio la Victor San Marino giocherà il secondo derby stagionale in campionato, ad Acquaviva arriva la Sammaurese del tecnico Mirko Taccola.

Sarà una partita speciale per i tanti biancazzurri che hanno militato tra le fila dei giallorossi, Haruna, Sami, capitan Sabba e tra questi anche il centrale difensivo Lorenzo Lombardi, che ha trascorso tre anni nella formazione di San Mauro.

“Affrontiamo una squadra preparata e, come noi, giovane e molto organizzati. Stanno dando filo da torcere a molte società, anche contro di noi saranno agguerriti. È una partita importante per noi perché vogliamo dare continuità ai nostri risultati e fare altri tre punti ci avvicinerebbe ancora di più al nostro obiettivo primario, che non dobbiamo dimenticarci è la salvezza, una volta ottenuta possiamo pensare ad altro. Personalmente, sarà una partita molto bella per me, ho solo dei bei ricordi dei miei trascorsi alla Sammaurese” ha commentato Lombardi in vista del match di domenica pomeriggio.

Victor San Marino che viene dalla vittoria esterna contro il Progresso e un pari in casa con l’Aglianese, altra squadra in cui Lombardi ha militato, per 2-2. “Stiamo disputando un ottimo campionato, avevo già disputato questa categoria in passato e mai come quest’anno mi sono trovato a mio agio in campo. L’organizzazione e la preparazione che abbiamo e applichiamo con grinta e determinazione in ogni partita, anche dopo le due sconfitte che abbiamo subito in stagione, e la voglia di riscattarci sono i nostri punti di forza” ha sottolineato il giocatore biancazzurro.

L’appuntamento è fissato per le 14.30 allo stadio di Acquaviva, arbitra Eremitaggio della sezione di Ancona.

Victor San Marino