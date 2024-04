Video blogger aggredito e rapinato in stazione a Bologna, due denunciati

Il suo scopo era quello di “documentare lo stato dell’integrazione sociale a Bologna”, intervistando alcuni ragazzi stranieri vicino alla stazione ferroviaria.

Ma l’intenzione del video blogger non è andata a buon fine, visto che due di loro lo hanno picchiato e rapinato della valigetta che aveva con sé.

A restituirgli ciò che era suo e a individuare i presunti aggressori, sono stati gli agenti della Polfer, che hanno denunciato due uomini, entrambi nigeriani, per la rapina. Uno di loro, inoltre, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

L’aggressione è avvenuta lo scorso 17 aprile, in piazza XX Settembre. Le botte e gli insulti al video blogger, fa sapere la Questura, sono state registrate e pubblicate “sul canale Youtube dell’aspirante intervistatore”, che ha poi “documentato e pubblicato anche il resto della sua giornata, terminata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore con 15 giorni di prognosi per le lesioni riportate”.

Uno dei due presunti aggressori è stato anche arrestato per detenzione ai fini di spaccio perché, al momento del controllo, aveva 16 dosi di cocaina ed eroina: per lo stesso reato è stato denunciato anche il connazionale. Il 22 aprile, terminata la direttissima, l’arresto è stato convalidato e il nigeriano (già destinatario di un foglio di via obbligatorio da Bologna) è stato sottoposto al divieto di dimora in città.