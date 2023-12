Vigilia con Naturhouse: Salmone con Pere e Miele – Tradizione Rivisitata

(Ricetta per 4 persone)

Ingredienti:

4 filetti di salmone

4 pere piccole

1/2 bicchiere di vino bianco

2 c.m. di miele

1 c.m. di senape

5-6 steli di erba cipollina

4 c.m. di olio extravergine di oliva

Sale

Procedimento:

Mescolare 1 c.m. di miele con la senape, 2 c.m. di olio, sale e erba cipollina tagliata finemente. Dividere i filetti di salmone in tre parti, spennellarli con la salsa al miele e disporli in una teglia foderata con carta da forno. Tagliare le pere a metà e affettare le rimanenti fino ad ottenere almeno 12 fette. Disporre le fette di pera sopra i tranci di salmone accanto alle pere tagliate a metà. Cospargere con l’olio. Versare sul fondo della teglia il vino e cuocere per 15 minuti in forno preriscaldato a 200°C. Sfornare e servire il salmone accompagnato da una mezza pera. Infine cospargere con il miele e l’erba cipollina rimasti.

Nota Finale: Per una presentazione festiva, potresti guarnire ogni piatto con un rametto di rosmarino e un po’ di bacche rosse commestibili per aggiungere un tocco di colore natalizio. Questo piatto non solo delizierà il palato dei tuoi ospiti ma sarà anche un piacere per gli occhi, perfetto per celebrare la vigilia in salute e leggerezza.

Questa deliziosa ricetta è tratta dal libro di ricette Naturhouse.

Disponibile in negozio a soli 3€.