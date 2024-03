Villa Verucchio. La Polizia Locale ferma un 26enne senza assicurazione: dopo un inseguimento, per la fuga pericolosa ritiro di 19 punti, revoca della patente e sanzioni per 2153 euro

Beccato alla guida senza assicurazione dalle telecamere di lettura targhe, un 26enne si dà alla fuga nel centro di Villa Verucchio con sorpassi azzardati e rotonda contromano , ma viene raggiunto e sanzionato dagli agenti della Polizia Locale in servizio di controllo sul territorio: 19 punti tolti, patente ritirata e sanzioni per 2.153 euro

Colto in fallo dalle telecamere installate sulla Marecchiese all’ingresso di Villa Verucchio lato Rimini, un 26enne alla guida di una BMW Serie 1 sprovvista di assicurazione è stato intercettato da una pattuglia della Polizia Locale e si è dato alla fuga imboccando anche una rotonda contromano prima di essere raggiunto, fermato e sanzionato dagli agenti. E’ accaduto mercoledì 27 intorno a mezzogiorno, quando l’uomo, probabilmente diretto a casa, è incorso in uno dei controlli stradali mirati che periodicamente interessano l’intero territorio.

I vigili, “informati” dell’irregolarità dal sistema di videosorveglianza con telecamere di contesto e lettura targhe, lo hanno seguito con i lampeggianti accesi per intimargli il fermo, ma in tutta risposta il 26enne ha accelerato lungo la Marecchiese e per cercare di seminarli ha zigzagato per le vie della frazione anche con sorpassi pericolosi nel centro della cittadina: ha svoltato a destra verso via Tenuta, percorso via F.lli Rosselli, via Di Vittorio, via Aldo Moro, via Banfi, di nuovo via Casale prendendo come detto contromano la rotatoria con via Provinciale Nord per poi proseguire lungo il Viale del Cimitero, fino ad arrivare alla propria abitazione ubicata in zona.

Gli uomini della Polizia Locale che lo avevano sempre seguito, lo hanno quindi fermato, identificato e sanzionato per le varie infrazioni: oltre alla revoca della patente per il ritiro di 19 punti (ne aveva 11), la recidiva della guida di un’auto sprovvista di assicurazione può costargli anche una sospensione della stessa da uno a due mesi, cui sono seguite sanzioni per guida non commisurata alle condizioni della strada, sorpasso di un veicolo all’incrocio (prevede a sua volta una possibile sospensione della patente da uno a tre mesi) e circolazione contromano. Per un totale di 2.153 euro di multa.

“Quanto accaduto conferma l’importanza e l’efficacia del sistema di videosorveglianza con telecamere di contesto e lettura targhe che abbiamo attivato e che andremo a completare e viene a ribadire l’ottimo operato quotidiano del corpo di agenti coordinati dal comandante Fabio Cenni. La recente riorganizzazione della Polizia Locale mirava proprio a garantire un maggior presidio del territorio, attuato con maggiori pattugliamenti e l’istituzione della Polizia di Prossimità che vede reparti mobili nelle frazioni in diversi giorni al mese” commenta l’assessore alla sicurezza del Comune di Verucchio Andrea Cardinali.