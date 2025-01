Villa Verucchio. MORRONE (LEGA): Troppi reati compiuti da stranieri. Pericolo ”lupi solitari radicalizzati”? Plauso a Carabinieri.

Rimini, 1 gen. “Prima l’orrore poi la preoccupazione. Un egiziano, non è ancora dato di sapere se regolarmente in Italia oppure no, nella serata dell’ultimo dell’anno a Verucchio ha accoltellato cinque persone, tra cui un ragazzo per rapinarlo, per poi scagliarsi contro i Carabinieri sopraggiunti.

Dopo vari tentativi di bloccarlo andati a vuoto, secondo un lancio di agenzia, uno dei Carabinieri anch’esso aggredito non ha potuto fare altro che sparare all’aggressore uccidendolo. Un episodio grave che segnerà la comunità locale, a cui rivolgo la mia solidarietà, e che non può che sollevare preoccupazioni per il futuro.

Stiamo assistendo a troppe violenze e reati commessi da stranieri regolari e irregolari sul territorio, perfino in località di piccole dimensioni considerate fino ad oggi tranquille. Atti violenti anche gravissimi come quello accaduto a Verucchio che non possono più trovare giustificazionismi da ricondurre a una semplice e facile attribuzione a turbe mentali o dipendenze o a una sorta di permissivismo che dispensa i residenti di origine straniera dall’osservanza delle stesse leggi a cui devono fare riferimento gli italiani.

E non possiamo neppure sottovalutare eventuali ipotesi di episodi collegati al terrorismo o comunque a ‘lupi solitari’ radicalizzati o influenzati attraverso la rete dei social. Minimizzare o nascondere queste evidenze non è né utile, né opportuno.

Nell’attesa di ulteriori approfondimenti, colgo l’occasione per inviare la massima vicinanza e la totale solidarietà alle Forze dell’Ordine e in questo caso ai Carabinieri nello svolgimento di compiti di enorme responsabilità e grande pericolo per la difesa e la tutela della nostra sicurezza”.

Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.