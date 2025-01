Villa Verucchio. Raccolta fondi per il luogotenente Masini: Superati i 40.000 euro

La campagna di raccolta fondi avviata dall’associazione di commercianti “Vieni a Villa Verucchio” ha raggiunto un traguardo notevole, superando i 40.000 euro. L’iniziativa è stata lanciata a sostegno del luogotenente Luciano Masini, comandante della Stazione Carabinieri di Villa Verucchio, coinvolto in un intervento critico durante la notte di Capodanno. In quell’occasione, Masini ha aperto il fuoco contro un 23enne egiziano, Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, che aveva aggredito quattro persone con un coltello.

Fino ad ora, oltre 1.600 cittadini hanno partecipato alla raccolta, rispondendo all’appello per fornire un supporto tangibile all’Arma dei Carabinieri e al sottufficiale coinvolto nell’episodio. La Procura ha avviato un’indagine su Masini, accusandolo di eccesso colposo di legittima difesa, suscitando un acceso dibattito politico, con il sostegno di esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega.

Il direttivo dell’associazione “ViVilla” ha comunicato che la raccolta proseguirà per alcuni giorni. Una volta conclusa, sarà effettuata una distribuzione delle somme raccolte, parte delle quali sarà destinata anche alle vittime dell’incidente. Per garantire la massima trasparenza, l’organizzazione si impegna a presentare un bilancio pubblico dell’iniziativa in un’assemblea dedicata.