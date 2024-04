VILLA VERUCCHIO (RN). VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO ALL’AGRICOLTURA D’ERAMO ALL’OLEIFICIO CARLINI 

Tappa a Villa Verucchio (Rn) per il sottosegretario di Stato all’agricoltura e alla sovranità alimentare Luigi D’Eramo in visita in Romagna, lunedì 22 aprile. Accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, D’Eramo si fermerà nella località della Valmarecchia per visitare l’Oleificio Carlini Giorgio. “Il settore dell’olio di oliva – commenta Morrone annunciando la visita del sottosegretario – è uno dei più rilevanti del sistema agroalimentare italiano. Il nostro Paese vanta non solo una tradizione olivicola secolare ma anche una produzione di alta qualità grazie a produttori tecnologicamente avanzati e di grande professionalità e qualità. Purtroppo anche questa nostra ‘specialità’ del ‘Made in Italy’ è messa a rischio dalla contraffazione e dalla sofisticazione, fenomeni illeciti e criminali ampiamente denunciati e provati che è sempre più indispensabile contrastare”.