Villa Verucchio solidale con il Maresciallo Masini dopo l’incidente di Capodanno. Questa sera fiaccolata per mostrare sostegno

Villa Verucchio esprime la sua vicinanza a Luciano Masini, maresciallo comandante della Stazione dei carabinieri, coinvolto in un tragico evento avvenuto la notte di Capodanno. Durante l’incidente, un 23enne egiziano, in preda a un attacco di follia, ha ferito quattro persone con un coltello prima di essere colpito a morte dal carabiniere. L’episodio ha portato l’Autorità Giudiziaria ad aprire un’inchiesta per eccesso colposo di legittima difesa, come spiegato dal procuratore capo Elisabetta Melotti, al fine di chiarire i dettagli della vicenda.

Per mostrare il proprio sostegno, la comunità ha organizzato una fiaccolata in onore di Masini, che si terrà il 2 gennaio alle 19.45 davanti alla caserma dei carabinieri. La manifestazione è stata promossa anche da esponenti politici locali, tra cui il sindaco di Verucchio.

In aggiunta ai segnali di solidarietà, alcuni commercianti del paese hanno avviato una raccolta fondi tramite il sito Gofundme per supportare il carabiniere, difendendo l’azione intrapresa per proteggere i cittadini. La campagna di raccolta è sostenuta da un avvocato riminese, che fornirà assistenza legale a Masini, mentre i commercianti esprimono gratitudine per il fatto che non ci siano state vittime tra la popolazione durante l’incidente.