Vino Sangiovese, l’Arcipelago del Gusto, musica e laboratori di assaggio. Il Coriano Wine Festival arriva sabato 17 e domenica 18 agosto

Coriano, 10 agosto 2024 – Sangiovese, musica d’autore, cibo di qualità con piatti della tradizione romagnola e rivisitazioni a sorpresa: sono questi gli ingredienti del Coriano Wine Festival giunto alla sua seconda edizione. Sabato 17 e domenica 18 agosto la nuova formula della fiera del sangiovese, appuntamento estivo che ricorre da ben 56 anni a Coriano, si presenta con importanti novità. Il vino sangiovese come sempre sarà il principe dell’evento con 43 i vignaioli presenti, in preponderanza romagnoli e incursioni anche da Umbria e Toscana. Con la mostra mercato e i banchi d’assaggio allestiti nei locali del Teatro CorTe dalle 18.30 a mezzanotte si potranno degustare con un coupon unico vini di eccellenza di produttori artigiani. Ospite speciale sarà l’importatore di vini Raffaele Mor con la sua selezione di Vini Volanti.

L’avvio ufficiale delle kermesse, organizzata da Pro Loco Coriano patrocinata dall’amministrazione comunale, da Regione e Destinazione Romagna, sarà sabato 17 agosto alle 15 in sala Isotta con il convegno inaugurale dedicato alle donne “Il sangiovese nelle mani delle donne” con Patrizia Poli, Katia Alpi, Rita Babini, Chiara Condello, Rita Golinelli, Giovanna Madonia ed Elisa Mazzavillani. Prevista la degustazione di 6 grandi Sangiovese.

Spazio alle degustazioni di verticali storiche con due laboratori e 14 vini in assaggio sempre in Sala Isotta, sabato alle ore 17 con la verticale del “Brunello di Montalcino nello spazio e nel tempo.Fonterenza (2017-2004)”, domenica alle ore 17.00 la seconda verticale storica del “Sangiovese Le Trame di Giovanna Morganti (2020-2009)”.

Novità di questa edizione nelle due giornate, a partire dalle 19.00, sarà l’accensione di fuochi e fornelli con l‘Arcipelago del Gusto. Nel centro storico di piazza Don Minzoni sarà possibile degustare una gastronomia di alto livello tra menù di terra e mare, piatti della tradizione culinaria romagnola, prelibatezze varie come formaggi artigianali, miele, pane e pizze e olio extra vergine d’oliva. A queste specialità si affiancherà la Pro Loco in piazza F.lli Cervi con le immancabili e gustose piadine farcite.

Altra novità sarà la musica, sperimentale e d’autore con 4 artisti che si alterneranno nella due giorni corianese. Sabato alle 19.30 Michele Tani e Davide Marani si esibiranno in piazza F.lli Cervi, poi alle 21.00 in piazza Don Minzoni la Salt Peanuts Show Band. Domenica 18 agosto alle 19.30 in piazza F.lli Cervi si proseguirà con la musica live dei / te-tràu-rei/ per concludere con il finale di Valentina Moneta, Simone Migani al piano, Claudio Malerba alla batteria e Mauro Mussoni al contrabbasso alle ore 21 in piazza Don Minzoni.

“I bravi vignaioli del sangiovese – afferma Francesco Falcone, curatore della rassegna – con a cuore il vino di uva, il rispetto per la terra, una enologia mite e trasparente, saranno a Coriano per far assaggiare ai visitatori lo bontà dei propri prodotti. Vini del territorio e vini provenienti da fuori regione accomunati dalla ricerca della qualità. Dopo una serie di incontri formativi svoltisi a Coriano a cadenza mensile durante l’anno tra pubblico e produttori, grazie ad un percorso di crescita e costante ricerca, con il Coriano Wine Festival arriviamo al culmine della manifestazione dedicata al sangiovese”.

“Il Coriano Wine Festival ha due anime, una vocata alla celebrazione dell’estate e all’esperienza sensoriale a tutto tondo – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini -, l’altra è di carattere più tecnico con la partecipazione di professionisti del vino a laboratori e convegni per rendere la manifestazione uno degli eventi enogastronomici di riferimento per gli appassionati di questo settore”.

“L’enogastronomia è uno dei cavalli di battaglia di questo nostro meraviglioso territorio – commenta il Presidente Pro Loco Coriano, Fabio Cavola– celebrata quest’anno nel Coriano Wine Festival con una grande, colorata e animata festa dove con il sangiovese, indiscusso protagonista della due giorni, si potranno assaporare piatti tipicamente romagnoli e non solo grazie ad un ampliamento degli stand e dei punti ristoro”.

“Avvicinare il visitatore che frequenta la nostra città e la Riviera ai nostri vini abbinandoli a cibo di prima qualità, è una chiave formidabile per far conoscere e ricordare il nostro territorio – chiude l’assessore al Turismo ed Eventi, Anna Pazzaglia – . Un patrimonio che intendiamo salvaguardare anche da comportamenti non rispettosi dell’ambiente, non a caso Coriano è comune Plastic Free, tra gli sponsor del Coriano Wine Festival”.

2024

MOSTRA MERCATO DEL SANGIOVESE

Apertura banchi d’assaggio:

sabato e domenica dalle ore 18.30 alle 24.00

Teatro CorTe Coriano

Quota partecipazione 20 euro

CONVEGNO

“Il Sangiovese nelle mani delle donne”

Sabato ore 15.00

Sala Isotta Teatro CorTe

I protagonisti:Patrizia Poli, Katia Alpi, Rita Babini, Chiara Condello, Rita Golinelli, Giovanna Madonia ed Elisa Mazzavillani

Quota di partecipazione 5 euro

LABORATORI DI DEGUSTAZIONE

a cura di Francesco Falcone

con 14 vini in assaggio

Sabato ore 17.00 – Verticale storica del Brunello Fonterenza ( 2017-2004)

Sala Isotta

Quota partecipazione € 25

Domenica ore 17 Verticale storica del “Sangiovese Le Trame di Giovanna Morganti (2020-2009)”.

Sala Isotta

Quota partecipazione €30

A CENA CON ARCIPELAGO DEL GUSTO

Dalle ore 19.00

Con Quartopiano Rimini/ Marè Cesenatico/Ristorantino Coriano/Da Piseppo Civitella

ESPOSITORI AGROALIMENTARI

Piadina romagnola Igp

Azienda agricola Olivia (Onferno)

Fattoria del Buon Pastore (Montefiore Conca)

La Fossa dell’Abbondanza

Miele Dettori (Montescudo-Montecolombo)

Oleificio Pasquinoni – Coriano

Olio Tenuta S.Aquilina

Fondi di Zavatta (salumi di mora romagnola)

Ufficio Staff del Sindaco