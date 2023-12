Violenta aggressione a Ravenna: 30enne già noto alle forze dell’ordine arrestato per maltrattamenti in famiglia

Ravenna, 4 Dicembre 2023 – Un drammatico episodio di violenza domestica ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni a Ravenna. I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali. La vittima dell’aggressione è la convivente 38enne dell’uomo.

L’intervento dei Carabinieri è stato richiesto alle prime ore di sabato, dopo una segnalazione di lite tra conviventi in una frazione della città. Al loro arrivo, i militari hanno trovato evidenti segni di una violenta lite. La donna presentava graffi ed ecchimosi al volto e il suo convivente, in stato di alterazione alcolica, la minacciava verbalmente.

La situazione si è ulteriormente aggravata con l’arrivo della sorella della vittima, che ha tentato di difenderla dall’aggressore, venendo a sua volta colpita al volto. Entrambe le donne sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna, dove sono state giudicate guaribili rispettivamente in dieci e sette giorni.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la lite è iniziata la sera precedente in un locale della città, dove la coppia festeggiava un compleanno con amici. Una discussione per motivi futili è poi degenerata nel tragitto di ritorno a casa, culminando nell’aggressione alle due donne.

Il 30enne è stato trasportato agli uffici del Comando Compagnia e, su disposizione del magistrato di turno della procura della Repubblica di Ravenna, è stato condotto al carcere cittadino, dove rimane in attesa dell’udienza di convalida.