Violento incidente a San Giovanni in Marignano: camion dei rifiuti colpisce un auto. Miracolosamente illeso il conducente

Questa mattina, intorno alle ore 8:00, un grave incidente ha coinvolto una Renault Clio e un camion dei rifiuti presso la rotonda situata tra le vie Pietrafitta e Santa Maria, nella località di Santa Maria in Pietrafitta all’interno del comune di San Giovanni in Marignano.

L’automobile, appena entrata nella rotatoria da via Pietrafitta, è stata violentemente colpita nella parte anteriore dal camion che stava transitando lungo via Santa Maria in direzione Tavullia. Nonostante il duro impatto, il conducente della Renault Clio ha avuto la fortuna di rimanere illeso.

Intervenuti la Polizia Locale di San Giovanni in Marignano, per effettuare i rilievi del caso, e una pattuglia dei Carabinieri per il ripristino della viabilità nella zona.