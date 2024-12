Violenza sessuale nei confronti di una 20enne a Ravenna: Arrestato un 56enne

Ravenna – Un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane di vent’anni. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ravenna, sotto la supervisione della Procura della Repubblica locale, che ha avviato le indagini dopo un episodio avvenuto lo scorso estate.

Secondo la ricostruzione, la ragazza era alla fermata di un autobus quando l’uomo l’ha avvicinata, cercando inizialmente di instaurare una conversazione per poi palpeggiarla contro la sua volontà.

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, quando gli agenti delle Volanti, impegnati in un’operazione di controllo nelle aree ad alta frequentazione, hanno trovato l’uomo mentre si trovava in una sala slot di un bar nel centro di Ravenna. Durante gli accertamenti, è emerso che l’individuo era irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione. Oltre all’arresto per violenza sessuale, l’uomo è stato denunciato per non aver rispettato l’Ordine del Questore di lasciare il Paese. È stato quindi trasferito nella Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.