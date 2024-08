Virus WEST NILE. Salito a 99 i casi in Italia dal maggio 2024

Il numero di casi confermati di West Nile virus in Italia dall’inizio di maggio 2024 è salito a 99, con 47 nuovi casi registrati tra l’8 e il 14 agosto. Tra questi, 60 si sono manifestati in forma neuro-invasiva (1 in Lombardia, 14 in Veneto, 4 in Friuli-Venezia Giulia, 36 in Emilia-Romagna, 2 in Puglia, 1 in Calabria, 1 importato dagli Stati Uniti e 1 dall’Albania). Sono stati identificati 14 casi asintomatici in donatori di sangue (4 in Lombardia, 1 in Veneto e 9 in Emilia-Romagna), e 25 casi di febbre (18 in Veneto, 5 in Emilia-Romagna, 1 importato dall’Oman e 1 dal Marocco). Secondo il bollettino del 15 agosto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulla sorveglianza integrata di West Nile e Usutu virus, sono stati segnalati anche 4 decessi (2 in Veneto, 1 in Friuli-Venezia Giulia e 1 in Emilia-Romagna). Attualmente, sono 33 le province in 11 regioni italiane con confermata circolazione del West Nile virus in vettori, animali o esseri umani. Inoltre, nello stesso periodo è stato riportato un caso di Usutu virus nella provincia di Modena.