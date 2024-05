Visita del generale Figliuolo a Coriano, la dichiarazione del vicesindaco e senatrice Domenica Spinelli

Ringrazio il governo e il generale Francesco Paolo Figliuolo per aver mantenuto la promessa e per essere venuto personalmente a Coriano. Una chiara testimonianza di vicinanza a questo territorio così come per il resto dei Comuni, sia della provincia di Rimini che di tutte le altre colpite in Romagna dall’alluvione del maggio 2023. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni è stata di parola e ha mantenuto la promessa. Dare a tutti i Comuni colpiti la possibilità di avere risposte pronte e sicure. Il commissario Figliuolo dopo aver dimostrato prove di grande competenza durante il periodo covid ha confermato la grande capacità organizzativa di ascolto dei territori.

Oggi indosso due giacchette, una come amministratore locale l’altra come senatore della repubblica. La vicinanza a tutti i Comuni e ai sindaci, in particolare a quelli che hanno subito danni pesantissimi con famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e trovare riparo presso amici o parenti immediatamente dopo l’accaduto, è stata immediata con un primo sopralluogo insieme al viceministro Galeazzo Bignami e all’onorevole Alice Buonguerrieri, per verificare da vicino l’entità dei danni. A nome del sindaco di Montescudo, Gian Marco Casadei, tra i comuni maggiormente colpiti, ho consegnato al generale Figliuolo una lettera documentata sulla situazione attuale. Sono certa che ogni territorio avrà le risposte attese.

