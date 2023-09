Visita del generale Figliuolo nel riminese, la dichiarazione della  senatrice Domenica Spinelli 

Il Governo Meloni c’è e mantiene alta la collaborazione a tutti i livelli con gli enti locali per gestire al meglio il post alluvione a favore di privati ed imprese. Dopo i numerosi sopralluoghi del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami seguiti immediatamente all’emergenza alluvione, la presenza odierna anche in provincia di Rimini, del commissario Francesco Figliuolo testimonia la massima volontà del Governo di impiegare ogni risorsa necessaria per fare le cose bene e in quotidiana sinergia con le istituzioni di ogni livello. In questa direzione vanno oltre 280 milioni di euro erogati a fine agosto per le somme urgenze. Pur non essendo stata presente alla giornata riminese del Generale Figliuolo, sono vicina e in stretto contatto con gli enti locali, affinché si possa lavorare tutti nella stessa direzione.