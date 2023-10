Visite guidate e incontri informativi per scoprire le marinerie di Misano Adriatico e Riccione territori di tradizioni e storia legata al mare

Da martedì 3 a mercoledì 11 ottobre a Misano Adriatico e Riccione si potrà partecipare agli eventi gratuiti rivolti alla cittadinanza e previsti per settembre e ottobre sul litorale emiliano-romagnolo, promossi dal FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, con capofila DELTA 2000, in collaborazione con la cooperativa M.A.R.E.

Martedì 3 ottobre, presso il mercato settimanale di Misano Adriatico di Via Verdi, e venerdì 6 ottobre, presso il mercato settimanale di Riccione in Viale Diaz, saranno presenti punti informativi a disposizione dei cittadini per scoprire tutte le iniziative promosse dal FLAG Costa dell’Emilia-Romagna.

Venerdì 6 ottobre presso la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico dalle ore 16 alle 17 si terrà un laboratorio gratuito per bambini con letture a tema mare. A seguire la presentazione del percorso multimediale interattivo Misanodamare, realizzato attraverso la strategia di sviluppo FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, con intervento dell’Assessora Manuela Tonini (Cultura, Biblioteca, Rapporti con i comitati e Demanio) e Chiara Tiozzi (Cooperativa Atlantide). Sarà poi possibile seguire il percorso Misanodamare partecipando a una passeggiata sabato 7 ottobre, dalle ore 10.

Alle ore 16 di sabato 7 ottobre viene proposta una passeggiata gratuita al porto di Riccione, alla scoperta delle tradizioni della pesca.

Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre sono dedicati a un evento in collaborazione con le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “F.lli Cervi” di Riccione, con presentazione dei progetti realizzati attraverso la Strategia di Sviluppo Locale del FLAG CER e visita guidata del Museo del Territorio “Luigi Ghirotti”.

La rassegna di eventi si svolge a conclusione delle attività finanziate dal FLAG (Fisheries Local Action Groups) e realizzate grazie a fondi messi a disposizione del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) che miravano a promuovere la zona costiera e le marinerie dell’Emilia-Romagna, le loro produzioni ittiche, il loro patrimonio storico, culturale, sociale e ambientale. Grazie a questi fondi, utilizzati nella loro totalità per oltre 5 milioni di euro, sono stati finanziati più di 140 progetti per pescatori, imprese acquicole, enti pubblici, organizzazioni ed enti di ricerca. L’obiettivo della rassegna è condividere con tutti i cittadini i risultati ottenuti con i progetti finanziati dal FLAG nei 6 anni dal 2014-2020, realizzando una serie di eventi e workshop in cui saranno coinvolti i pescatori e gli operatori del settore che hanno realizzato i progetti e le attività sopra descritte.