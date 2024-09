Vittoria e 3° posto di Savino in Pre Moto3: Team Leopard Academy by Roc’n’DeA protagonista anche al Mugello

In attesa dell’ultimo atto stagionale che si terrà a fine mese a Imola, al Mugello si è disputato il penultimo doppio round del Campionato Italiano Velocità che ha visto ancora una volta il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA protagonista in Pre Moto3 con Edoardo Savino, capace di bissare il successo conquistato a un mese fa Misano.

Una vittoria maturata nelle battute finali di Gara 2, con Savino bravo a staccarsi dal gruppo di testa e realizzare il best lap all’ultimo giro, tornando sul gradino più alto del podio. Un risultato arrivato dopo il podio ottenuto in Gara 1, con il pilota monzese 3° al photofinish ma non pienamente soddisfatto della sua prestazione.

Ottima prova, in Gara1, anche per Kevin Cancellieri, autore di un positivo 7° posto che non è riuscito a replicare in Gara 2, terminata prima del tempo a causa di una caduta causata da un altro pilota.

Per Alessandro Aguilar Carballo, che a Misano era riuscito a centrare a sua volta la vittoria, due piazzamenti nella top ten, con il 9° posto in Gara 1 e il 10° posto in Gara 2.

Weekend più complicato per i portacolori del Team Roc’n DeA in Supersport 300. Marco Truoiolo, dopo aver centrato il primo podio in categoria solo un mese fa al “Marco Simoncelli”, al Mugello ha centrato due decimi posti, mentre il compagno di squadra Umberto Chiarena, alle prese con la febbre per tutto il weekend, ha chiuso 13° e 14° nelle due gare, risultati che non ripagano le sue aspettative.

Edoardo Savino (n. 31): “Dopo Gara 1, nella quale mi aspettavo di più e avevo provato a replicare la prova di Misano, non ero soddisfatto. In Gara 2, invece, sono riuscito a fare quello che volevo, ho realizzato il giro veloce all’ultimo giro e ho vinto. Sono state due gare bellissime e molto combattute. Ringrazio ilo team per il grande lavoro fatto in questo weekend, gli sponsor e la mia famiglia”.