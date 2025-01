Vittorio Rizzi verso la Direzione del DIS. Attesa per domani la nomina ufficiale in sostituzione di Elisabetta Belloni

Il prefetto Vittorio Rizzi, attuale vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), è indicato come il candidato principale per assumere la direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), in sostituzione di Elisabetta Belloni, il cui mandato terminerà il 15 gennaio. La formalizzazione della nomina è prevista per domani, insieme alla designazione del nuovo vicedirettore dell’AISI, che subentrerà a Rizzi.

Vittorio Rizzi, con una lunga carriera nelle forze dell’ordine, ha ricoperto il ruolo di vicecapo vicario della Polizia di Stato prima di essere nominato vicedirettore dell’AISI nel settembre 2024.

La successione alla guida del DIS avviene in un momento delicato per l’intelligence italiana, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità nelle operazioni di sicurezza nazionale. Elisabetta Belloni, che ha diretto il DIS dal 2021, potrebbe essere destinata a un nuovo incarico in ambito europeo, con particolare riferimento alle politiche migratorie.

La decisione finale sulle nomine sarà presa nelle prossime ore, con l’intento di assicurare una transizione fluida e mantenere l’efficacia delle attività di intelligence del Paese.