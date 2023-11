Volley San Marino. Serie B/ La PromoPharma ospita la Paoloni Macerata. Serie D femm./ Titan Services in trasferta a Ravenna  

Serie B masch. In questo inizio di campionato un po’ complicato per via degli infortuni e malanni vari, la PromoPharma vuole muovere un po’ di più la classifica. La partita con la Paoloni Macerata può essere l’occasione giusta? “Deve esserlo. – afferma Marco Ricci, coach dei sammarinesi. – Macerata sta meglio di noi in classifica, pur avendo giocato partite altalenanti. È una bella squadra di categoria che difende tanto e attacca a ragion veduta. Ma noi non abbiamo alternative: da qui alla fine del girone di andata ogni partita deve essere buona per fare punti. Per fortuna stanno rientrando tutti gli infortunati e questo ci permetterà più opzioni in attacco e un grado di imprevedibilità maggiore”. Si gioca sabato 2 dicembre alle 18 al Pala Casadei. Arbitrano Ciro Tramontano (1°) ed Elisa Rapparini (2°).

Classifica. 4 Torri Ferrara 19, Begin Volley Collemarino 18, La Nef Osimo 17, Sabini Castelferretti 17, Loreto 14, Paoloni Macerata 12, Pietro Pezzi Ravenna 10, Novavetro San Severino Marche 9, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 7, PromoPharma 5, Potenza Picena 5, Querzoli Forlì 4, Lube Civitanova 4.

Prossimo turno. PromoPharma – Paoloni Macerata. Sabato 2 dicembre, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. Dopo la bella vittoria interna di sabato scorso con Longiano, la Titan Services viaggia a Ravenna nell’anticipo di giovedì 30 cercando di portare a casa più punti possibili. “L’obiettivo è fare bene in una palestra difficile, contro una squadra giovane e tecnica che, al di là dei punti raccolti, sta giocando bene. – Analizza coach Stefano Sarti. – Noi dovremo giocare con molta attenzione. Recuperiamo qualche giocatrice ma avremo fuori la palleggiatrice Camilla Casadei, vittima di un piccolo infortunio. Rientrerà a metà dicembre. Siamo galvanizzati dall’ultima vittoria ma abbiamo chiesto alle giocatrici di concentrarsi subito sul lavoro: dobbiamo macinare punti e migliorare sempre per essere all’altezza delle altre compagini”.

Classifica. Figurella Rimini 21, Flamigni San Martino in Strada 21, Fulgur Bagnacavallo 18, Ke Car Volley Rimini 14, Alfonsine 9, Idea Volley Santarcangelo 9, Titan Services 9, Unica Volley Riccione 8, Mosaico Ravenna 7, Junior Coriano 5, Longiano 3, Sport Village Forlì 2.

Prossima partita: Mosaico Ravenna – Titan Services. Giovedì 30 novembre, ore 20.30, a Ravenna.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 29 novembre 2023