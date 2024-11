VOLLEY SAN MARINO. Serie B/ la PromoPharma ospita San Severino Marche Serie D femm./ Per la Titan Services, difficile derby a Bellaria

Serie B masch. Falconara. Dopo la Bella vittoria colta a Falconara, la PromoPharma ospita San Severino Marche, squadra che occupa il penultimo posto in classifica con soli tre punti all’attivo. “L’anno scorso retrocesse ed è stata ripescata – spiega Marco Ricci, coach dei titani. – Così la dirigenza ha pensato di comprare giocatori importanti per questa categoria come lo schiacciatore Galabinov, un due metri che ha giocato anche in A2 e il centrale Facchi da Potenza Picena. Hanno cambiato anche il palleggiatore. Insomma, hanno allargato la rosa rendendola più completa e competitiva, certamente più esperta ed io mi aspetto una partita complicata. Per ora hanno giocato con alti e bassi ma cresceranno nel corso della stagione. Come tutte le squadre marchigiane, San Severino ha una grande predisposizione alla difesa e questo ci dovrà rendere molto pazienti. Loro, come noi e come tante altre squadre del nostro girone, hanno dei difetti: su questi dovremo lavorare per imporre il nostro gioco. A Falconara lo abbiamo fatto”.

La PromoPharma si presenta a quest’appuntamento con qualche giocatore un po’ acciaccato dopo il trittico di partite ravvicinate ma tutti dovrebbero essere presenti. Lo schiacciatore Can Iva si sta riprendendo dall’operazione di pulizia alle ginocchia e certamente andrà in panchina. Arbitrano Stefano Borio (1°) e Michele Alberiamo (2°).

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 14, Novavolley Loreto 11, Sir Umbria Academy Assisi 10, Sab Group San Mauro Pascoli 10, Sabini Castelferretti 9, Querzoli Forlì 8, Battistelli Real Bottega 8, PromoPharma 8, Volley Game T-Trade Falconara 7, Prime Cleaning Riccione 7, Paoloni Macerata 5, Montorio Teramo 5, Novavetro San Severino Marche 3, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 6). PromoPharma San Marino – Novavetro San Severino Marche: sabato 16 novembre alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Dopo il derby perso in casa contro la Figurella Rimini, la Titan Services si appresta a giocare un altro derby ma fuori casa. Si viaggia a Bellaria per affrontare la capoclassifica Idea Volley. “Sarà una partita da giocare a testa alta e con la voglia di rifarsi dalla sconfitta di sabato. – Si augura Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – quello dello scorso week-end è stato un match nel quale abbiamo giocato bene ma con qualche errore di troppo che sabato, contro la capolista, non dovremo ripetere”. Qualche problema di formazione per le titane che hanno sempre fuori la prima palleggiatrice Matilde Stefanelli alla quale si è aggiunta la schiacciatrice Stella Tassi Pistarelli, vittima di una contrattura muscolare.

Classifica. Idea Volley Bellaria 9, Vtr Ke Car Rimini 7, Bcc Romagnolo Cesena 7, Acerboli Santarcangelo 6, Fenix Energia Faenza 6, Retina Cattolica 5, Titan Services 4, Unica Volley Rimini 4, Figurella Rimini 3, Fusignano 2, Alfonsine 1, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 4). Idea Volley Bellaria – Titan Services San Marino: sabato 16 novembre alle 17 a Bellaria.

Nelle foto: Marco Ricci.

San Marino, 13 novembre 2024