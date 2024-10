VOLLEY SAN MARINO. Serie B/ PromoPharma, derby con il Bellaria. Serie D femm./ Titan Services: esordio casalingo contro la Mosaico Ravenna

Serie B masch. Rinviata la partita interna con Loreto (che sarà recuperata il 29 ottobre), sabato 26 la PromoPharma San Marino affronta in trasferta a Bellaria il primo dei suoi derby stagionali. “La Romagna Banca è una squadra neopromossa che sta amalgamando giocatori che già erano a Bellaria, con altri di categoria presi per affrontare al meglio questo campionato – dice Marco Ricci, coach dei titani. – Ovviamente sono in una fase di assestamento e questo li porta ad avere i pregi e i difetti tipici di periodi come questo. Certamente si faranno forti dell’entusiasmo provocato dal salto di categoria e del fatto di giocare in casa (dove renderanno la vita difficile a molti). Noi dovremo sbagliare poco e cercare di lavorare sui nostri pregi, cercando di proporre il nostro gioco”.

Tranne la banda Yan Kiva che sta ancora recuperando la migliore condizione fisica, il resto della squadra è tutto a disposizione di Ricci. Arbitrano Luca Frazzoni (1°) e Licinio Poli (2°).

Classifica. Volley Game T-Trade Falconara 4 ,San Mauro Pascoli 3, Novavolley Loreto 3, La Nef Re Salmone Osimo 3, Prime Cleaning Riccione 3, Sir Umbria Academy Assisi 3, Paoloni Macerata 2, Novavetro San Severino Marche 2, Querzoli Forlì 2, Montorio Teramo 1, PromoPharma 1, Romagna Banca Bellaria 0, Sabini Castelferretti 0, Sab Group Battistelli Real Bottega 0.

Prossima partita. Romagna Banca Bellaria – PromoPharma San Marino: sabato 26 ottobre ore 20.30 a Bellaria.

La partita fra PromoPharma San Marino e Novavolley Loreto che si sarebbe dovuta giocare sabato 19 ottobre, cancellata per maltempo, sarà recuperata martedì 29 ottobre alle 21 al Pala Casadei di Serravalle.

Serie D femm. La Titan Services San Marino inizia il suo campionato sabato prossimo affrontando al Pala Casadei la Mosaico Ravenna. “Ad inizio stagione non si hanno molte informazioni sulle squadre avversarie, come è normale che sia – spiega Stefano Sarti, confermato coach delle titane. – Ricordo le due partite dello scorso campionato contro la Mosaico: all’andata perdemmo nettamente ma al ritorno, in casa, ci imponemmo per 3 a 2 dopo una bella prestazione. In questo momento il nostro gruppo, ancora più giovane come età media rispetto all’anno scorso, è un cantiere aperto ma stiamo lavorando con energia e positività e sono molto contento di come abbiamo affrontato la pre-season. Essendo, come detto, un gruppo molto giovane sono anche curioso di vedere come reagirà al primo impegno ufficiale. Avremo diverse assenze ma, come sempre, proveremo a giocarcela”.

Prossima partita. Titan Services San Marino – Mosaico Ravenna: Sabato 26 ottobre ore 19.30 al Pala Casadei di Serravalle.

Nelle foto: Stefano Sarti con la centrale Arianna Menicucci e Marco Ricci durante un time-out.

San Marino, 23 ottobre 2024