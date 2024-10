Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma, esordio amaro a Macerata Avanti per due set a zero, i titani sono stati sconfitti al tie-break

Serie B masch. Paoloni Macerata – PromoPharma San Marino 3 a 2 (22/25 28/30 25/14 25/20 15/11). Arbitri: Lorenzo Marini (1°), Elisa Ballatori (2°). Il campionato della PromoPharma inizia sulla falsariga di quello dell’anno scorso quando per ben otto volte in stagione Rondelli & C. dovettero giocare il tie-break (perdendo cinque volte). La prima trasferta del 2024/2025, infatti, vede i titani soccombere per 2 a 3 sul campo della Paoloni Macerata, dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0. “Avanti di due set, i ragazzi hanno staccato la spina e non hanno più reagito – spiega a fine match un amareggiato Marco Ricci, coach della PromoPharma. – Ho cercato di tenere alte la tensione e l’attenzione ma non c’è stato niente da fare. Peccato perché questo campionato sarà combattuto dall’inizio alla fine e a Macerata abbiamo avuto l’occasione di fare bottino pieno. L’andamento dei set è indicativo: nel primo siamo sempre stati avanti nel punteggio e abbiamo gestito con tranquillità. Nel secondo ci sono stati sorpassi e controsorpassi e l’abbiamo portato a casa ai vantaggi. Nel terzo eravamo completamente scollegati e abbiamo preso anche dei pesanti break di 3 o 4 punti. Nel quarto siamo stati competitivi solo fino a metà set. Nel tie-break, siamo sempre aggrappati al punteggio ma sempre inseguendo e, alla fine, abbiamo ceduto set e partita”.

Tabellino Paoloni. Menchi 6, Tobaldi 20, Gigli 13, Marconi 9, Calistri 14, Uguccioni, Leoni (L1), Persichini 13, Storani, Stella 7, Gentilucci, Montecchiari (L2), Elisei. N.E. Carnevali. Ace 5. Battute errore 13. Muri punto 9. All. Francesco Bernetti.

Tabellino PromoPharma. Frascio 19, Rondelli 2, Bernardi 6, Muccioli 1, Benvenuti 15, Ricci, Marcoionni 6, Bernacchini 11, Conti, Bacciocchi (L). N.E. Carigi, Borghesi, Volpinari. Ace 3. Battute errore 17. Muri punto 8. All. Marco Ricci

Classifica. San Mauro Pascoli 3, La Nef Re Salmone Osimo 3, Romagna Banca Bellaria 3, Paoloni Macerata 2, Novavetro San Severino Marche 2, Querzoli Forlì 2, Volley Game Falconara 1, Montorio Teramo 1, PromoPharma 1, Novavolley Loreto 0, Sabini Castelferretti 0, Prime Cleaning Riccione 0, Sir Umbria Academy Assisi 0, Sab Group Battistelli Real Bottega 0.

Prossimo turno. PromoPharma San Marino – Novavolley Loreto. Sabato 19 ottobre, ore 17.30 a Serravalle.

Nelle foto: Samuel Frascio, 19 punti per lui nel match, attacca da posto 4.

San Marino, 13 ottobre 2024