Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma, prima in casa contro Loreto Si gioca al Pala Casadei sabato 19 alle 17.30

Serie B masch. Dopo la sconfitta al tie-break subita a Macerata nella prima di campionato, la PromoPharma ha l’occasione di rifarsi affrontando Loreto nel primo turno casalingo stagionale. Un’avversaria non facile che viene da una vittoria per 3 a 0 su Castelferretti. “Loreto è una squadra giovane e di qualità – spiega Marco Ricci, coach sammarinese. – Il loro punto di forza è l’opposto Torreggiani, un giocatore di categoria che produce sempre molti punti a partita. Il loro palleggiatore è molto estroso e dunque difficile da interpretare. Per tenerlo lontano da rete e minarne l’incisività dovremo fare leva sulla battuta. Sarà molto importante anche la nostra ricezione. Sabato scorso, quando battuta e ricezione sono calate siamo andati in difficoltà. Con Loreto dovremo giocare con grande umiltà e con molta voglia di “fare fatica”, senza mai mollare mentalmente”.

Rispetto all’esordio di Macerata rientra in squadra il libero Rizzi ma sarà assente per motivi di lavoro la banda Benvenuti. L’altra banda, Kiva, ha appena ripreso ad allenarsi con il gruppo e ci vorrà ancora qualche settimana per rivederlo in campo. “Ma abbiamo fiducia in chi abbiamo a disposizione – conclude Ricci – vorrà dire che tutti dovranno dare qualcosa in più”. Arbitrano Ilaria Mazzocchio (1°) e Marco Rosignoli (2°).

Classifica. San Mauro Pascoli 3, Novavolley Loreto 3, La Nef Re Salmone Osimo 3, Romagna Banca Bellaria 3, Paoloni Macerata 2, Novavetro San Severino Marche 2, Querzoli Forlì 2, Volley Game Falconara 1, Montorio Teramo 1, PromoPharma 1, Sabini Castelferretti 0, Prime Cleaning Riccione 0, Sir Umbria Academy Assisi 0, Sab Group Battistelli Real Bottega 0.

Prossimo turno. PromoPharma San Marino – Novavolley Loreto. Sabato 19 ottobre, ore 17.30 a Serravalle.

Nelle foto: Marco Ricci durante un time-out.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 16 ottobre 2024