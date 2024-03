Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma sconfitta in casa della capoclassifica Begin Collemarino Serie D femminile: la Titan Services batte il Bagnacavallo dopo un lunghissimo tie-break

Serie B masch. Begin Volley Collemarino – PromoPharma 3 a 0 (25/14 25/12 25/20). Arbitri: Gianferro (1°), Petterini (2°). Niente da fare per la PromoPharma nella partita di sabato 9 ad Ancona. I titani di coach Marco Ricci hanno affrontato la capoclassifica Begin Volley e sono usciti dal parquet marchigiano sconfitti per 3 a 0. “Abbiamo giocato una buona partita ma contro questa squadra, in questo momento del campionato, giocare bene non è sufficiente. – E’ il commento del coach dei Titani nel dopo partita. – Devi esprimerti al tuo massimo per sperare di portare a casa un set e noi quasi ci siamo riusciti nel terzo quando eravamo più liberi mentalmente. Ci siamo trovati sotto 21/19 con la possibilità di fare punto. Non è andata. In ogni caso, abbiamo poco su cui recriminare e non posso muovere appunti ai miei giocatori. Abbiamo semplicemente affrontato una squadra che, attualmente, è ingiocabile”.

Tabellino Begin Volley. Larizza 3, Fantauzzo 8, Gasparroni 4, Santini 13, Ferraro 10, Ferrini 11, Giombini (L1). N. E. Pulita, Albanesi, Tomassetti, Sansonetti, Ujkaj, Giorgini (L2). Ace 5. Battute errore 10. Muri punto 14. All. Dore Della Lunga.

Tabellino PromoPharma. Rondelli 1, Frascio 3, Carigi, Marcovecchio 9, Benvenuti 8, Bernardi 3, Rizzi (L1), Muccioli, Paganelli, Ricci, Kiva, Volpinari. N. E. Bacciocchi (L2). Ace 3. Battute errore 9. Muri punto 2. All. Marco Ricci.

Classifica. Begin Volley Collemarino 43, Sabini Castelferretti 37, 4 Torri Ferrara 37, La Nef Osimo 35, Paoloni Macerata 26, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 24, Loreto 21, Potenza Picena 19, PromoPharma 18, Pietro Pezzi Ravenna 17, Querzoli Forlì 16, Novavetro San Severino Marche 15, Lube Civitanova 13.

Prossimo turno (giornata 20). PromoPharma – Lube Civitanova. Sabato 16 marzo, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services – Fulgur Bagnacavallo 3 a 2 (25/22 25/16 10/25 22/25 21/19). Impresa della Titan Services che, dopo una lunghissima battaglia, sconfigge al tie-break Bagnacavallo, terza forza del campionato. “Le ragazze hanno giocato una partita importante, anche se è mancata un po’ di continuità. – Racconta coach Stefano Sarti nel dopo partita. – Dopo i primi due set condotti senza problemi, giocando la nostra pallavolo ma certamente spendendo tante energie, siamo partite male nel terzo e sull’1/8 ho capito che saremmo riuscite a recuperarlo. Così ho dato spazio a tutte le giocatrici, comprese Tiezzi e Benvenuti, una 2009 e un 2010 che hanno tenuto bene il campo. Nel quarto abbiamo sempre rincorso dallo 0/3 iniziale e, pur giocandolo, l’abbiamo perso 22/25. Il lunghissimo tie-break ce lo siamo disputato palla su palla fino a che con due attacchi abbiamo portato a casa il match. Questa partita, secondo me, segna un passo avanti per questo gruppo: una volta non saremmo riuscite a portare a casa due punti”.

Tabellino Titan Services. Pasolini (L), Ricci 14, Ghinelli 9, Tura 20, Stefanelli 4, Muccioli 10, Menicucci 1, Rossi 1, Tiezzi 2, Zanotti, Ugolini, Benvenuti. All. Stefano Sarti.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 49, Figurella Rimini 44, Fulgur Bagnacavallo 39, Ke Car Volley Rimini 34, Alfonsine 23, Unica Volley Riccione 23, Mosaico Ravenna 22, Titan Services 20, Idea Volley Santarcangelo 20, Longiano 13, Junior Coriano 12, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno (giornata 18): Longiano – Titan Services. Venerdì 15 marzo, ore 21.15, a Longiano.

Nella foto: Rosa Muccioli e Federica Tura a muro con Arianna Menicucci in difesa.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino