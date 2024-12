Volley San Marino. Serie D femm./ La Titan Services batte il Fusignano al tie-break. Seconda vittoria consecutiva al quinto set per le sammarinesi

Serie D femm. Fusignano – Titan Services San Marino 2 a 3 (22/25 25/23 23/25 26/24 11/15). Importante vittoria della Titan Services che torna dall’anticipo di ieri sera a Fusignano con due punti, raccogliendo la seconda vittoria consecutiva al tie-break dopo quella interna con il Cattolica. “Abbiamo dovuto rivisitare la formazione di partenza per le assenze delle due bande Ricci e Ricciotti – spiega a fine match il coach Stefano Sarti. – Così ci siamo concentrati di più sulla difesa ma non abbiamo rinunciato ad attaccare meglio possibile. In questo fondamentale è stata particolarmente efficace Pedrelli che ha messo a segno 17 punti. Le nostre avversarie hanno fatto lo stesso e ne è uscita una vera maratona: Ovviamente siamo tutti contenti per questa importante vittoria, anche se devo dire che in alcuni frangenti del match abbiamo sprecato tanto”.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 3, Beccari, Muccioli 9, Menicucci 6, Tura 24, Ghinelli 12, Pedrelli 17, Guerra 1, Gobbi, Grossi, Zanotti, Pasolini (L). All. Stefano Maestri.

Classifica (all’11 dicembre). Vtr Ke Car Rimini 18, Fenix Energia Faenza 18, Idea Volley Bellaria 16, Bcc Romagnolo Cesena 12, Unica Volley Rimini 11, Alfonsine 11, Retina Cattolica 10, Acerboli Santarcangelo 9, Figurella Rimini 9, Titan Services 9, Fusignano 6, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 9). Titan Services San Marino – Vtr Ke Car Rimini: sabato 21 dicembre alle 19.30 a Serravalle.

Nella foto: Alice Pedrelli.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 12 dicembre 2024