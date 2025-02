Washington, Billi (Lega): Musk e Milei al CPAC con una motosega sul palco per simboleggiare il taglio della burocrazia 

Washington, 20/02/25 – “Le politiche dell’Amministrazione Trump nei confronti dell’Unione Europea saranno un’enorme opportunità per rafforzare l’autonomia strategica dell’UE e consolidare la nostra sovranità in settori chiave come la difesa, l’energia e la tecnologia, per incentivare gli investimenti interni, la crescita industriale e l’innovazione tecnologica, per valorizzare il mercato interno. Coordinare meglio, prima ancora che aumentare, la spesa per la difesa UE, puntare sullo sviluppo di tecnologie innovative.

La promozione di politiche migratorie che attraggano talenti altamente qualificati, contribuendo così a una maggiore resilienza economica e politica dell’Europa, controllando i confini UE in modo stringente e coordinato.” – così l’On.Simone Billi, capogruppo Lega in commissione Esteri e presente al CPAC di Washington.