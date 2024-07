Weekend Dance e Notte Rosa a Rimini tra Morgan e Romagna mia

Piazza Cavour si è trasformata ieri sera in una grande balera con una pista di 130 mq per ballare a cielo aperto con ‘Rimini Folk’, uno degli appuntamenti più attesi di Weekend Dance e del lungo fine settimana della Notte Rosa.

Tra i protagonisti i Santa Balera che hanno suonato ‘Romagna Mia’, nel 70/o anniversario, accompagnati da Riccarda Casadei, l’orchestra spettacolo di Frank David, le sirene danzanti, gli sciocarein, la cantante Luana Babini.

In contemporanea nell’arena Francesca da Rimini il cantante, compositore e polistrumentista Morgan ha proposto i suoi ultimi pezzi e alcuni tra i grandi classici della canzone italiana.

Oggi e domani la Notte Rosa riminese entra nel vivo con protagonisti di primo piano della musica italiana come Blanco, Gaia e i dj Shablo, Joshua e Epoque (5 luglio, piazzale Fellini), Federico Mecozzi (alba Rimini terme 6 luglio), Cioffi e Mara Sattei (6 luglio RDS live piazzale Kennedy), Ludovico Einaudi (7 luglio Teatro Galli).

Anche quest’anno, poi, la spiaggia di Rimini diventa il palcoscenico di tanti spettacoli: Un Mare di Vino, Un Mare di Fuoco e la romantica passeggiata sulla riva del mare, tra danzatori, fuochisti, circensi e acrobati.

Spazio anche alla Notte Rosa della cultura, fra poesie nel chiostro della biblioteca, spettacoli di cori, visite guidate alle nuove sale, dall’Alto Medioevo al Quattrocento, del Museo della Città, visite serali al Tempio Malatestiano. E ancora, visite guidate alla Biennale disegno, la mostra in battigia per omaggiare il personaggio di Mafalda, in occasione della 40/a edizione di Cartoon Club.

Ansa