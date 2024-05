Weekend impegnativo per l’Edera Boxing Gym Ravenna: 3 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio

Venerdì 24 e sabato 25 Maggio sei pugili dell’edera boxing gym sono saliti sul ring accompagnati dal maestro Dinaro Gesualdo.

A Bologna presso la Macron Sports Hub ad incrociare i guanti sono stati Gualdi Giacomo, Filadi Zaccaria e Gibini Matilda. Gualdi ha tenuto il centro del ring per tutte e tre le riprese, sferrando e schivando colpi ad un ritmo elevatissimo, dimostrando la sua matura esperienza fra le quattro corde. Il verdetto dei giudici è stato netto: vittoria ai punti per il 34° match di Gualdi. L’incontro di Filadi è stato molto combattuto: la grinta e la determinazione del ragazzo si sono percepite ad ogni ripresa e le sue azioni tecniche e pulite hanno dato del filo da torcere al suo avversario. Filadi perde ai punti ma rientra a casa soddisfatto della sua prestazione. Gibini per il suo 7° incontro ottiene il verdetto di pareggio contro un’avversaria che vanta 30 match alle spalle.

A Imola invece, Vitiello Ercole è stato il primo dei pugili dell’Edera Boxing Gym a salire sul ring, vincendo meritatamente ai punti. Anche Mohamed Aziz Sahli vince ai punti contro un pugile di casa per la categoria 75 kg. Per la stessa categoria di peso, Ghmame Mohamed Simo perde ai punti contro un avversario impegnativo.

Si è concluso così il weekend appena trascorso dell’Edera Boxing Gym.