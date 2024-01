Weekend movimentato a Cesenatico. Effettuate diverse operazioni da parte della locale Compagnia della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”

Cesenatico, Emilia Romagna – Nel recente fine settimana, la Compagnia di Cesenatico della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” ha condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio, intensificando gli sforzi per garantire sicurezza e legalità durante le festività di fine anno.

L’operazione ha visto l’impiego di numerose pattuglie delle stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.RM.), portando a risultati significativi nella lotta contro i reati. Tra i risultati più rilevanti, si segnala un deferimento per reati legati a sostanze stupefacenti, due casi di guida in stato di ebbrezza, e tre deferimenti per soggiorno illegale nel territorio italiano.

In particolare, un giovane di 20 anni è stato deferito dopo essere stato trovato in possesso di hashish durante un controllo veicolare. Inoltre, sono stati registrati due casi di guida sotto l’influenza dell’alcol, con conseguente ritiro delle patenti di guida. Tre persone sono state deferite per irregolarità relative al soggiorno nel territorio italiano.

La Compagnia di Cesenatico ha inoltre effettuato tredici perquisizioni e ispezioni, sia personali che veicolari, e ha controllato complessivamente centodue persone. Durante l’operazione, sono state anche contestate dodici infrazioni al Codice della Strada e sono stati controllati due esercizi pubblici.

L’operazione rientra nell’impegno costante dei Carabinieri di garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, in particolare durante periodi di grande affluenza come le festività di fine anno.