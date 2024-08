WINX CLUB 20th CELEBRATION PARTY! Appuntamento il 31 agosto a Rimini per festeggiare il ventesimo anniversario delle leggendarie fatine

Si avvicina il più grande appuntamento 2024 dell’universo WINX CLUB, l’intramontabile classico made in Italy diventato un successo planetario: sabato 31 agosto è il giorno tanto atteso in cui i fan di tutto il mondo si ritroveranno in Piazza Malatesta a Rimini per festeggiare insieme il ventesimo anniversario delle leggendarie fatine con WINX CLUB 20th CELEBRATION PARTY!

Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha, e Tecna compiono 20 anni e Rainbow ha organizzato (con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rimini) un evento unico e speciale: un esclusivo party di compleanno per celebrare l’importante ricorrenza e rendere indimenticabile questo magnifico traguardo di crescita e successi. Famiglie, bambini e gli affezionatissimi fan di sempre potranno immergersi nell’atmosfera magica del mondo di Alfea per rivivere le emozioni della saga animata tra le più amate al mondo.

Rainbow svela tutti i dettagli e il ricchissimo calendario di appuntamenti di WINX CLUB 20th CELEBRATION PARTY, tra ospiti speciali e spettacoli dal vivo, concerti, proiezioni, mostre, sfilate, esibizioni, premiazioni, deejay set e coinvolgenti coreografie per far ballare tutti al ritmo delle iconiche canzoni. Allestimenti immersivi e installazioni create ad hoc, completamente ispirati al mondo Winx, saranno la cornice di questo straordinario evento, e Rimini si trasformerà in un set a cielo aperto diventando un luogo dove poter sognare e volare con la fantasia.

La grande festa in Piazza Malatesta, aperta a tutti e ad ingresso gratuito, verrà presentata da Laura Carusino, uno dei volti Rai più conosciuti tra i bambini e voce di Tecna nel musical Winx on Ice, che ci accompagnerà dalle ore 17.30 fino alla mezzanotte nel lungo viaggio attraverso le emozioni di questi 20 anni, introducendo gli ospiti speciali e i tanti spettacoli che si alterneranno sul palco. I presenti potranno assistere al nuovissimo spettacolo “Winx Celebration Show”, per ballare e cantare in compagnia delle sei fatine; cantare a squarciagola al concerto di Elisa Rosselli, la storica voce ed autrice delle colonne sonore più rappresentative di Winx Club che si esibirà in una performance dal vivo sui brani più amati della saga, accompagnata dalla Rainbow Crew e vivere l’esperienza del doppiaggio dal vivo con Arianna Craviotto, doppiatrice e content creator, con il format “Arianna fa le voci: Winx Club Version”.

Vedremo la Sfilata Haute Couture, con i look inediti ispirati alle Winx creati dal giovane stilista Cristoforo Vizzini che saranno indossati dalle sei ragazze scelte durante l’evento Winx Casting Day in collaborazione con Le Befane Shopping Centre; quindi l’esibizione delle scuole vincitrici del concorso Winx Club The Challenge, con Francesco Mariottini, già primo ballerino del balletto di Montecarlo e professionista del programma “Amici di Maria De Filippi”, anche lui ospite della serata, insieme alla nota ballerina Carola Puddu, ex allieva della maestra Alessandra Celentano nello stesso programma, eccezionalmente sua compagna in un entusiasmante passo a due in occasione dell’evento.

Non mancherà il primo grande raduno mondiale del Winx Cosplay Club guidato da Luca Panzieri, che comprenderà un mini contest e una sfilata dedicata alle cosplayer internazionali e il gran finale del Winx Cosplay Contest, la sfida tra tutti i cosplayer vincitori delle tappe italiane 2024.

A chiudere questa grande festa, un dance party con un deejay set a cura di Radio Bruno, radio partner dell’evento, per far ballare tutti insieme al ritmo delle canzoni di Winx Club remixate e festeggiare insieme ai fan e agli ospiti questo importante anniversario.

Ma non è tutto! WINX CLUB 20th CELEBRATION PARTY prevede anche un’area proiezioni all’Arena Francesca da Rimini dove verrà allestito un maxischermo per proiettare i momenti più emozionanti ed iconici della saga in partnership con Rai Kids, dal 2004 al fianco del brand. Nella corte interna al castello ci saranno le mostre espositive con le 30 illustrazioni e disegni del contest “Winx Fan Art”, progetto dedicato alla community di tutto mondo e gli artwork vincitori del progetto “Winx Urban Art”, un contest creativo rivolto agli studenti dei corsi triennali in Fashion design, Graphic e Web design, Interior design e Product design dell’Accademia di design Poliarte di Ancona, che hanno reinterpretato le personalità e i tratti distintivi di ogni fata. Inoltre, di fronte al castello ci sarà un’area dedicata ai più piccoli per trasformarsi in una vera fata. La magia continua con il Winx Beauty Lounge Corner, un angolo per il make-up a cura di MBA Making Beauty Academy di Milano, dove ci si potrà truccare in base al personaggio che rispecchia la propria armocromia; infine un foto booth con attività interattive e tante altre sorprese per una giornata indimenticabile.

Ai festeggiamenti si aggiungerà un angolo con i prodotti filatelici dedicati a Winx Club e la presentazione del francobollo celebrativo di Winx Club emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e distribuito da Poste Italiane. Il Gruppo Hera sarà in piazza ribadendo il suo impegno per la sostenibilità con la Sorgente Urbana, un’innovativa soluzione che offrirà gratuitamente acqua potabile, fresca e frizzante ai visitatori. La Sorgente Urbana promuove infatti l’uso dell’acqua di rete, riducendo l’inquinamento da plastica e offrendo un servizio ecologico e di qualità. I più golosi avranno l’opportunità di gustare i MACARAL, iconici e irresistibili macaron di casa Rinaldini (il brand di pasticceria d’eccellenza made in Italy) e per l’occasione, il Pastry Chef Roberto Rinaldini ha anche creato suggestive torte monoporzione ispirate proprio alle Winx. Ad impreziosire l’evento, la presenza dello stand di EF Education First, che spronerà i giovani a viaggiare e visitare il mondo per accrescere la propria cultura.

Nell’area Winx Official Shop ci sarà il merchandising esclusivo e ufficiale della festa, oltre a una sorpresa per tutti i fan: l’attività di live drawing, grazie alla presenza di due character artist di Rainbow: Denis Agostinelli e Paolo Frattesi.

Le sei fate protagoniste delle tantissime avventure create da Rainbow, icone di stile e beniamine di diverse generazioni, sono pronte a spegnere le candeline di 20 anni di amicizia, magia e avventure: un traguardo davvero eccezionale e il regalo più bello che potessero farci.

WINX CLUB

Nate nel 2004 dalla matita di Iginio Straffi, con il loro stile inconfondibile e in costante evoluzione le Winx hanno conquistato intere generazioni facendole sognare tra avventure, amori e amicizie indissolubili. Dal suo debutto in Italia, la serie creata da Iginio Straffi, prodotta e distribuita da Rainbow in oltre 150 paesi, ha collezionato successi e avventure sempre più entusiasmanti, con 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema e 4 film per la TV, 2 serie animate coprodotte con Netflix, 2 stagioni live action Netflix Original “Fate – The Winx Saga”, tantissimi eventi dal vivo in tutto il mondo. Vanta anche una community di affezionati fan, fedeli alle loro fatine del cuore, che ad oggi ha generato oltre 20 miliardi di visualizzazioni di contenuti di Winx Club su YouTube e più di 35 miliardi di visualizzazioni video su TikTok. Nel 2025 una nuova serie arriva su Rai e Netflix: un reboot completamente nuovo, pronto a mostrare un look inedito in un ritorno alle origini che farà innamorare il pubblico come la prima volta.

Comunicazione Rainbow

Daniele Mignardi Promopressagency