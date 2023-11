WKO alla Sagra Malatestiana di Rimini

LA STRANA STORIA DEL CONCERTO N. 0 DI BEETHOVEN RISCRITTO DA MARZOCCHI

Domenica 12 novembre concerto, direttore Tenan, pianista Vergini

Sabato 11 novembre Guida all’Ascolto di Paolo Marzocchi

La WunderKammer Orchestra (WKO) nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini. Domenica 12 novembre, Teatro Galli (inizio ore 17.00), concerto “Wunderkammer Orchestra – Beethoven 0”, direttore Carlo Tenan, Marco Vergini pianoforte con la partecipazione dell’Amai String Quartet. Musiche di Beethoven, Biber, Comitini.

La strana storia del Concerto n. 0 di Beethoven riscritto da Marzocchi

In prima esecuzione assoluta un ‘Beethoven inedito’, il Concerto n. 0 in Mib Maggiore per pianoforte e orchestra WoO n. 4 riscritto da Paolo Marzocchi, direttore artistico WKO, con una cadenza concertante di Mario Totaro.

Si tratta di una rarità, una partitura di giovinezza, scritta quando Ludwig van Beethoven aveva circa quattordici anni e di cui non ci è praticamente pervenuta la musica se non la parte di pianoforte e alcune parti dell’orchestra ridotte per pianoforte. Venduta all’asta alla sua morte, la parte dell’orchestra fu ricostruita da un musicologo e compositore svizzero, Willy Hess, autore del catalogo delle opere che Beethoven non aveva incluso in quello ufficiale. Ma quando è stato il momento per Marzocchi di mettere mano a questa partitura per trascriverlo per l’organico della WKO, il musicista pesarese ha ritenuto il lavoro troppo prudente e la ricostruzione del concerto particolarmente noiosa. Così ha preso una decisione drastica, riscriverla.

Spiega Marzocchi nelle note di sala: “La versione proposta dalla WunderKammer è di fatto una ricomposizione completamente nuova della veste orchestrale, forse anche un po’ spregiudicata, ma che ho realizzato tenendo ben presenti le caratteristiche della scrittura del Beethoven giovanile, in particolare quello del Concerto n. 2 op. 19. Di fatto si è trattato di cucire un vestito su misura intorno alla trama pianistica ben definita, rispettando tutte le indicazioni beethoveniane, in modo che il pianoforte potesse riprendere vita ed appoggiarsi ad autonomo sostegno”.

Il resto del programma

Il programma si completa con la Passacaglia – Erinnerung, elaborazione per ensemble di Paolo Marzocchi della Passagalia per violino solo di Franz Biber; Coreocromie di Daniele Comitini, Sei movimenti per ensemble dai Balletti Lamentabili di Biber; la Battalia a 10 di Biber (orchestrazione per WKO di Marzocchi); Musik zu einem Ritterballet (Musica per un balletto cavalleresco) WoO n. 1di Beethoven (riduzione per WKO di Marzocchi).

Così impaginato il programma dà risalto al valore dei solisti della WunderKammer Orchestra composti da Amin Zarrichang contrabbasso, Marco Messa clarinetto, Elena Giri flauto, Chiara Locoverde oboe, Francesco Cavaliere corno, Michele Zaccarini fagotto, Marco Bellini tromba, Roberto Fontanella percussioni, a cui si affianca l’Amai Quartet composto da Murasaki Fukuda violino, Chiara Siciliano violino, Weronika Izert viola, Anna Tonini Bossi violoncello.

Guida all’ascolto

Sabato 11 dicembre (alle 21 al Teatro Galli di Rimini) guida all’ascolto a cura di Paolo Marzocchi, pianista e compositore, direttore artistico di WKO, dal titolo “Biber, Beethoven e il Concerto n. 0”, nell’ambito di “Parole per la musica”, ciclo di approfondimento delle proposte del cartellone della Sagra Malatestiana (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti).

INFO

Biglietti concerto da € 5,00 a € 15. Biglietteria Teatro Galli martedì-sabato 10.00-14.00, martedì e giovedì pomeriggio 15.00-17.30. Biglietteria online su https://biglietteria.comune.rimini.it.

www.wunderkammerorchestra.com

WunderKammer Orchestra