World Skate Games: San Marino a Roma per i Campionati Mondiali di Roller Sport

I Campionati Mondiali di Roller Sport – World Skate Games Italia 2024 – hanno ufficialmente preso il via con una cerimonia di apertura straordinaria, tenutasi venerdi? 6 settembre nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna a Roma. Alla manifestazione hanno partecipato i rappresentanti delle oltre 100 nazioni partecipanti, confermando l’importanza di questo evento a livello globale.

La Federazione Sammarinese Roller Sport e? orgogliosa di essere rappresentata da atleti di grande talento. Matilde Terenzi, gia? vincitrice di due medaglie di bronzo nelle ultime edizioni mondiali, sara? impegnata nelle discipline di Speed Slalom, Battle e Slide. Al suo fianco, Matilde Mina e Tommaso Terenzi gareggeranno in Speed Slalom e Slide, supportati dai tecnici Marianna Mazzini ed Enrico Callegarin. San Marino sara? presente anche nella spettacolare disciplina del Roller freestyle Vert, con Davide Giannoni, gia? protagonista di numerose competizioni internazionali. A supportare la delegazione biancazzurra anche la Presidente Federale, Anna Rosa Marchi, che ha rappresentato San Marino al Congresso World Skate, sottolineando l’impegno della federazione nello sviluppo degli sport su rotelle.

Fino al 22 settembre, l’Italia si trasformera? in un grande palcoscenico per gli sport a rotelle. Con 20 diverse localita? coinvolte, tra cui Roma (sede delle competizioni di Inline Freestyle), Abruzzo, Novara e Rimini, l’evento offrira? un’esperienza unica agli appassionati e non solo.

Con oltre 12.000 atleti provenienti da tutto il mondo, 600 gare in programma e oltre 150 titoli mondiali in palio, i World Skate Games 2024 rappresentano il piu? grande evento internazionale mai dedicato agli sport su rotelle. Un’opportunita? imperdibile per ammirare le evoluzioni dei migliori atleti al mondo e per scoprire le diverse discipline di questo sport sempre piu? dinamico e affascinante.

Con la partecipazione a questi Campionati Mondiali San Marino dimostra ancora una volta di essere una fucina di talenti nel mondo del roller sport. La loro partecipazione non solo arricchisce l’evento, ma rappresenta anche un importante momento di visibilita? internazionale per il Titano.

Federazione Sammarinese Roller Sport