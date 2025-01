ZTL. Lega: Giunta Lattuca marcia contromano in centro storico. Morte del commercio e penalizzazioni per residenti da nuova blindatura

Cesena, 17 gen. “Non sono serviti a nulla gli allarmi per le vetrine spente e sulla sicurezza, le segnalazioni per i molteplici disagi subiti dai residenti, la constatazione che gli utenti esterni scelgono altre località per visite e acquisti dove i centri storici sono più fruibili ed è più semplice parcheggiare. Alla Giunta Lattuca tutto questo non interessa. Lo dimostra l’approvazione del nuovo disciplinare ZTL che blinda ulteriormente il centro città con nuove telecamere, aumenta le tariffe di ingresso anche per i residenti, cancella i parcheggi per non meglio precisati utilizzi. Incredibile la ‘condivisione’ dell’operazione da parte delle associazioni di categoria aderenti al tavolo ‘InCesena’, secondo quanto afferma l’amministrazione. Basterebbe essersi confrontati con qualche esercente, commerciante o artigiano, con attività in centro o da svolgere nell’area ZTL, per capire quanti danni abbia provocato la miopia delle Giunte nell’ultimo quindicennio. Già due anni fa i vertici di Confesercenti, confrontandosi con l’allora assessore Francesca Lucchi, avevano parlato delle difficoltà per le attività dalle ‘limitazioni al traffico’ causato dalla ZTL ampliata. Così come da Confcommercio, più di recente, è arrivata la contrarietà all’incremento delle telecamere, utili per contrastare la criminalità ma considerate ‘l’ultimo punto e non il primo’ per rianimare il nostro centro storico, oltre all’auspicio di una ‘sosta più ospitale’. La Giunta Lattuca cala questa decisione dall’alto senza alcun confronto con le forze politiche e sociali mostrando la sua naturale impronta ideologica incurante delle diverse esigenze dei cittadini e di qualunque proposta alternativa. Il risultato non farà che confermare il disastro già annunciato: un centro sempre meno accogliente e meno fruibile con più vetrine vuote e più degrado”.

Così in una nota Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega, che ha preannunciato un’interrogazione e Antonella Celletti, responsabile EELL Lega Romagna.ZTL.